Vino: cosa vuol dire "consumo moderato"?

Il rapporto fra il consumo di vino e salute è un argomento estremamente attuale ma molto dibattuto, su cui è necessario fare chiarezza. Infatti, sebbene il consumo eccessivo di bevande alcoliche sia un fattore di rischio per l’insorgenza di tumori e contribuisca a causare od aggravare molte e gravi patologie umane, comprese quelle cardiovascolari, numerosi studi hanno dimostrato come in soggetti sani il consumo moderato di vino (20-30 g di alcol/die per gli uomini e 10-20 g/die per le donne), specialmente durante i pasti rappresenta un vantaggio in termini di salute rispetto all’essere astemi, riducendo la mortalità per tutte le cause ed in particolare per quelle cardiovascolari.

Il delicato tema sarà oggetto di una seduta scientifica presso l’Accademia di Medicina di Torino dal titolo “Moderata assunzione di vino e salute”. L'appuntamento è per venerdì 17 aprile 2026 , alle ore 21.00, a via Po 18, a Torino, nell'Aula Magna dell’Accademia. Il dibattito sarà disponibile anche in webinar.

Dopo l’introduzione di Giuseppe Poli, professore di Patologia Generale e Socio Emerito dell’Accademia, prenderanno la parola: Attilio Giacosa, presidente Irvas (Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute), già direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’Istituto Scientifico dei Tumori di Genova; Emanuele Albano, professore di Patologia Generale presso l’Università del Piemonte Orientale – Novara e Socio dell’Accademia di Medicina.

Il tema del vino e dei suoi effetti sulla salute è oggi più centrale che mai: dibattuto, spesso polarizzato, talvolta frainteso. Questa seduta scientifica offrirà una chiave di lettura equilibrata e fondata sulle migliori evidenze disponibili. Durante l’incontro verranno approfonditi i seguenti temi: perché l’eccesso di alcol rappresenti un serio fattore di rischio per tumori e patologie cardiovascolari; cosa dicono gli studi più accreditati sul fatto che un consumo moderato di vino, soprattutto ai pasti, possa associarsi a una riduzione della mortalità totale e cardiovascolare; perché la relazione tra alcol e mortalità si comporta come una curva a J; quali interrogativi rimangono aperti e quali studi – come il grande progetto europeo Unati su 10mila partecipanti – stanno cercando di dare risposte definitive. Un tema complesso, affrontato con la chiarezza e la competenza dei protagonisti della ricerca clinica e nutrizionale italiana.

L’evento è aperto a tutti e potrà essere seguito: in presenza, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (Via Po 18); online, tramite il link disponibile sul sito ufficiale: www.accademiadimedicina.unito.it.