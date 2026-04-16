Hotellerie. Covivio compra 4 strutture a Milano

Covivio, tramite la sua controllata Covivio Hotels, consolida la sua strategia di espansione nell'Europa meridionale con l'acquisizione di un importante portfolio di quattro hotel a 4 stelle a Milano, per un prezzo totale di 217 milioni di euro (115 milioni di euro di quota del gruppo).

L'operazione rafforza la presenza del Gruppo nel settore alberghiero in Italia, a Milano, un mercato sostenuto da una solida domanda sia nel segmento business che in quello leisure, dove Covivio beneficia già di una forte presenza nel settore uffici, completando così il suo sviluppo in tutta Europa.

Il portfolio di hotel, completamente rinnovato di recente, garantisce elevati standard qualitativi e comfort moderni. Le strutture saranno, inoltre, caratterizzate da elevate prestazioni energetiche e un basso impatto ambientale: il processo di riqualificazione porterà le proprietà a ottenere la certificazione LEED Gold/BREEAM In-Use Very Good.

Tutti gli immobili sono conformi alla Tassonomia Europea e soddisfano gli obiettivi di riduzione delle emissioni CREM fissati per il 2030. Gli hotel milanesi, situati nelle zone di Scalo Farini, Bicocca, Corso Buenos Aires e Piazzale Loreto, offrono un totale di circa 900 camere distribuite in aree ben servite dai mezzi pubblici.

L'acquisizione è stata finalizzata tramite un'operazione di sale and leaseback con Invest Hospitality, che continuerà a gestire gli immobili. Grazie alla sua piattaforma integrata, Invest Hospitality vanta una solida reputazione e un track record consolidato, confermando la sua posizione di uno dei principali operatori nel mercato alberghiero milanese.

I contratti di locazione, della durata di 21 anni, prevedono un canone minimo garantito e una componente variabile legata ai ricavi degli hotel. Questa acquisizione offre un rendimento minimo garantito del 6% e un rendimento obiettivo, comprensivo del canone variabile, di circa il 7%.





