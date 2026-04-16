Nextalia vende 4 asset per 100 milioni
Tra gli immobili ceduti anche un palazzo storico di Roma che diventerà hotel luxury
Nextalia Investment Management, piattaforma indipendente di riferimento nei private market in Italia, annuncia, per conto del fondo Nextalia Credit Opportunities, il completamento di 4 operazioni di dismissione relative ad asset immobiliari. Il valore complessivo delll'operazione è di 100 milioni di euro.
In particolare, Nextalia ha finalizzato l’uscita dall’investimento relativo all’immobile “Palazzo Scanderbeg”, trophy asset situato nel centro storico di Roma. Il credito ipotecario era stato acquistato nel contesto dell’operazione su Gruppo Toti.
L'immobile, intitolato all'eroe nazionale albanese George Castriota conosciuto anche come Scanderbeg, è stato acquistato per 24 milioni di euro dal gruppo Ginobbi, attivo nel settore hospitality: il gruppo opererà un riposizionamento strategico dell'asset con una selezionata proposta di suite e servizi su misura resi ancora più appetiti dalla clientela luxury internazionale visto il luogo nei pressi della Fontana di Trevi.
È stata, inoltre, completata la dismissione dell’immobile ad uso uffici “Teatro delle Arti”, sito in Via Sicilia n. 57 a Roma, sottostante all’investimento del Fondo nelle note del veicolo di cartolarizzazione Kronos SPV, a un primario investitore istituzionale.
La terza operazione riguarda la vendita di un asset logistico situato nei pressi di Firenze, a Sesto Fiorentino, parte del portafoglio immobiliare a garanzia dei crediti acquisiti nel 2025 nei confronti di Gruppo Basso.
L'operazione segue la dismissione, avvenuta pochi mesi prima, di un ulteriore asset core incluso nel medesimo portafoglio, un retail park situato a Ravenna (quarta operazione) caratterizzato dalla presenza di primari tenant con contratti di locazione recentemente rinnovati.
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