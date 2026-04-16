Mulino Bianco è il marchio preferito dagli italiani

YouGov ha ufficialmente presentato il Brand Footprint Report 2026, rivelando l’attesa classifica dei marchi di beni di largo consumo più scelti dai consumatori italiani: Mulino Bianco si mantiene al vertice della classifica, precedendo Kinder (2°) e Coca-Cola (3°). Se però il podio conferma le posizioni dello scorso anno, le evidenze emerse dall’analisi delle informazioni comportamentali e attitudinali del campione di 17mila famiglie rappresentativo degli acquisti del settore Fmcg per il consumo domestico mostrano uno scenario di complessa lettura: lo shopper risulta essere cauto e caratterizzato dalle preoccupazioni economiche.

Nel nostro paese sono 210 gli atti di acquisto medi in un anno (+4,8% rispetto al 2025, una crescita che genera scelte meno fedeli da parte degli shopper), con una spesa per atto in contrazione nonostante l’inflazione degli ultimi anni (21,47 euro, -1,5%). Per quanto riguarda i target, gli over 65 sono sempre più rilevanti in termini di incidenza (costituiscono il 32% dei responsabili di acquisto) mentre l’analisi dei canali mostra una prevalenza dei supermercati e una elevata penetrazione dei discount, anche se in rallentamento; tra le categorie si rivelano particolarmente performanti i prodotti legati al benessere (senza lattosio, senza glutine, plant-based, sugar free e alto proteici) che registrano aumenti importanti in termini di penetrazione e gli snack (con un incremento della spesa media rispetto al 2019 del 69% per il salato e del 49% per il dolce).

Durante “YouGov Brand Footprint 2026” l’istituto di ricerca ha, inoltre, presentato le proprie soluzioni innovative e le loro applicazioni e realizzato una stimolante tavola rotonda che ha coinvolto opinion leader come Alberto Donnini (Ferrero), Assunta Timpone (L’Oreal), Giorgio Santambrogio (Gruppo VéGé), Laura Cocorempas (Google), Paolo Graziani (Coop Cno) e Valentina Holzner (Nestlé).

YouGov ha analizzato 754 major brands (marchi con una penetrazione superiore al 2%) rappresentanti il 67% del mondo industria per raccontare un mercato che si rivolge a sette cluster di atteggiamenti di consumo identificati dall’istituto di ricerca (smart social, price-driven, conscious living, light & healthy, lifestyle pioneers, fast life, functionals). Un esercizio difficile per le caratteristiche di un sistema frammentato, variegato e complesso che evidenzia come i marchi più performanti in termini di numero di atti di acquisto e quelli che hanno segnato la maggiore crescita a volume siano accomunati dalla capacità di investimenti mirati.

Mulino Bianco, Kinder e Coca-Cola si confermano i marchi più apprezzati nel nostro paese. Bauli quello che fa segnare la crescita maggiore, mentre Parmareggio segna il suo ingresso nella top 20. Da segnalare come Ace sia il brand più scelto nella categoria Home & Personal Care mentre Zymil prevalga in quella del benessere. Per quanto riguarda la penetrazione, Milk è il marchio con la maggiore continuità di crescita di penetrazione nel tempo mentre Gimoka quello che ha registrato il maggior incremento di penetrazione nei discount. Coccolino è il brand che cresce di più in penetrazione dai consumatori Silver (over 65), Frosta tra i più giovani (under 35) mentre Fruttolo è il più sovraindicizzato dagli shopper che utilizzano regolarmente i social media.