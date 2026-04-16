Igd, salgono i ricavi 2025

L’assemblea degli azionisti di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., uno tra i principali player in Italia nella proprietà e gestione di centri commerciali e quotata sul segmento Euronext Star di Borsa Italiana, si è riunita oggi per l'approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. Nell’esercizio 2025 il Gruppo IGD ha registrato ricavi netti da attività locativa freehold...