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Igd, salgono i ricavi 2025
Ricavi netti a 101,5 milioni (+4%): +1,8% a oltre 1,5 miliardi il portafoglio core Italia
L’assemblea degli azionisti di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., uno tra i principali player in Italia nella proprietà e gestione di centri commerciali e quotata sul segmento Euronext Star di Borsa Italiana, si è riunita oggi per l'approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. Nell’esercizio 2025 il Gruppo IGD ha registrato ricavi netti da attività locativa freehold...
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EFA News - European Food Agency
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