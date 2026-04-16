Diagram guida la rivoluzione dei droni (in vigna)

L'agricoltura italiana si trova a un bivio tecnologico e dimensionale. Mentre il mercato globale dello Smart Farming accelera con tassi di crescita annui (Cagr) superiori al 12%, il settore nazionale si scontra con la complessità delle normative e la necessità di trasformare l’investimento tecnologico in valore economico reale. In questo scenario di transizione, Diagram Group, polo di riferimento europeo per le soluzioni Agritech, si conferma il regista dell’innovazione con una visione che supera il concetto di singolo strumento per puntare sulla digitalizzazione integrata e sulla "Data Economy" applicata al campo.

L’uso dei droni agricoli è una delle tendenze dominanti del 2026, con un incremento della flotta attiva in Italia stimato nel +25% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, permangono zone d'ombra legate ai costi di esercizio e alla frammentazione normativa per i trattamenti fitosanitari. Secondo le analisi di mercato, l'adozione di sistemi di monitoraggio aereo può ridurre i costi degli input produttivi (fertilizzanti e agrofarmaci) fino al 15-20%, ma solo se il dato viene processato correttamente.

"Il drone deve essere visto come un sensore dinamico che alimenta un ecosistema più ampio. La vera sfida non è far volare una macchina, ma saper leggere i dati che essa raccoglie per ottimizzare risorse idriche e trattamenti - spiega Roberto Mancini, ceo di Diagram Group.

L'integrazione della tecnologia Uav (Unmanned Aerial Vehicles) nella gestione dei vigneti rappresenta oggi il pilastro della visione di Agricoltura 4.0 di Diagram group. L'utilizzo dei droni non è più una sperimentazione, ma un asset strategico per la viticoltura di precisione.

Grazie a sensori multispettrali di ultima generazione, i sistemi sono in grado di effettuare una identificazione precoce di stress idrici o carenze nutrizionali, quindi valutare lo stato di salute delle piante. Attraverso le mappe di vigore è possibile analizzare l'indice Ndvi per interventi mirati e differenziati (concimazione a rateo variabile).

Si arriva quindi a una riduzione dei trattamenti fitosanitari, intervenendo solo dove e quando serve, abbattendo l'impatto ambientale e i costi operativi.dati raccolti in volo vengono trasformati in decisioni agronomiche immediate, garantendo che ogni grappolo esprima il massimo potenziale del terroir e offrono ai viticoltori una panoramica completa e predittiva in modo da proteggere il valore del vigneto e allo stesso tempo offrire qualità nel calice.

In un mercato che chiede risposte concrete alla crisi climatica (che solo nell'ultimo triennio ha causato oscillazioni dei raccolti tra il 10% e il 30% in diverse aree del Mediterraneo) Diagram Group risponde con l’integrazione. Le piattaforme di Diagram permettono di incrociare i dati provenienti dai droni con quelli delle centraline meteo a terra e dei satelliti, offrendo una mappa "sartoriale" di ogni singolo ettaro.

Questo approccio permette un risparmio idrico che, nei progetti pilota più avanzati, ha raggiunto il 35%, un parametro vitale in un'epoca di scarsità delle risorse. Verso una sostenibilità certificata e integrata col sistema bancario La digitalizzazione non è più solo una scelta di efficienza, ma un obbligo di trasparenza dettato dalle nuove direttive Ue sulla rendicontazione di sostenibilità (Csrd).

"L'Agritech è la chiave per la resilienza - continua Mancini - Le nostre tecnologie consentono non solo di produrre di più con meno, ma di certificare l'intero processo produttivo. Questo garantisce alle aziende agricole un miglior accesso al credito e risponde alle richieste di tracciabilità dei consumatori".

Diagram Diagram nasce nel 2024 dalla trasformazione del Gruppo IBF Servizi SpA e dalle acquisizioni di Agronica Srl, Abaco SpA, Agriconsulting SpA e Netsens Srl. È leader italiano ed europeo nella digitalizzazione dei servizi dedicati all’agroalimentare, nello sviluppo di software di farm management e nella gestione dei processi di erogazione, monitoraggio e controllo dei programmi di sostegno all’ambiente e all’agricoltura. Oggi l’azienda è detenuta per il 41,6% da CDP Equity (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), per il 41,6% da Trilantic Europe e per il 15% da BF Agricola. Ufficio Stampa Diagram Group