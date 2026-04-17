Birra Messina Note di Melograno alla Milano Design Week

Da sempre interprete e simbolo di autenticità e passione, Birra Messina celebra la meraviglia nascosta nei dettagli più semplici della vita quotidiana e consolida la sua presenza nella cornice d’eccezione della Milano Design Week. Appuntamento ormai imprescindibile per il brand, che quest’anno sarà protagonista come official beer partner del Vogue Vintage Market, l'evento di Vogue Italia dedicato alla vendita di moda second hand di abiti e accessori d'archivio.

Sabato 25 aprile, dalle 11:00 alle 20:00, negli spazi di Officine LùBar (Via Monviso, 34), Birra Messina accompagnerà i visitatori come official beer partner dell’evento, offrendo un’occasione speciale per scoprire dal vivo l’ultima novità della famiglia: Birra Messina Note di Melograno, una birra impreziosita da un ingrediente inaspettato, il succo di melograno, pensata per reinterpretare l’aperitivo con uno sguardo nuovo, sorprendente e contemporaneo.

La Milano Design Week si conferma "un contesto con cui Birra Messina ha costruito nel tempo un legame sempre più solido", dichiara Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia. "La partecipazione al Vogue Vintage Market rappresenta per noi un’evoluzione naturale: un luogo dove stile, ricerca e identità si incontrano, in perfetta sintonia con i valori del brand. Un’occasione ideale per presentare Birra Messina Note di Melograno, pensata per chi ama distinguersi anche nei momenti di convivialità, esprimendo la propria personalità attraverso scelte di gusto originali e sorprendenti”.

In un contesto in cui l’aperitivo è in evoluzione e gli italiani mostrano crescente curiosità e apertura verso proposte capaci di sorprendere, Birra Messina si inserisce con Note di Melograno, una proposta pensata per chi è alla ricerca di nuove esperienze gustative, pur sempre equilibrate e accessibili. Ideale per il momento dell’aperitivo, risponde al desiderio di scoperta e sperimentazione che sempre più caratterizza questo rito di socialità, trasformandolo in un’occasione di piacere condiviso che si tinge di meraviglia.

Si tratta di una birra lager con grado alcolico del 5%, impreziosita da un ingrediente inaspettato: il succo di melograno. Il gusto risulta bilanciato e piacevolmente rinfrescante, con una delicata nota fruttata sul finale, che invita subito a un altro sorso.