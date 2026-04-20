Birra Moretti sposa il mangiare informale

Oggi, tra menù sempre più elaborati, piatti “da fotografare” e aspettative di perfezione, emerge con chiarezza un bisogno condiviso: tornare alla sostanza e al piacere della tavola italiana. Lo confermano i dati inediti dell’indagine AstraRicerche per Birra Moretti: il 94% degli italiani riconosce che i momenti più autentici nascono attorno a una tavola informale, tra amici, davanti a cibi semplici e a una birra condivisa; e per il 91,8% le storie più belle sono quelle che nascono spontaneamente.

Da qui nasce “Mangiare come piace a noi”, la nuova piattaforma di comunicazione di Birra Moretti che celebra il piacere autentico della tavola italiana, dove cibo e birra di qualità si incontrano. Un Manifesto e una campagna integrata che invitano a vivere il cibo con semplicità, spontaneità e gusto, senza troppi formalismi, con una Birra Moretti sempre al centro della condivisione.

“Le persone cercano sempre più momenti genuini, semplici e informali, e riscoprono il valore di ciò che è essenziale e riconoscibile", dichiara Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia. "Con ‘Mangiare come piace a noi’ vogliamo celebrare l’autenticità che da sempre caratterizza il modo tipicamente italiano di vivere a tavola. In questo contesto, Birra Moretti accompagna il cibo con naturalezza, ne valorizza il gusto e contribuisce a un’esperienza più immediata, autentica e senza formalismi”.

L’indagine segnala una direzione netta: meno show, più sostanza. Gli italiani riscoprono un modo di vivere la tavola più semplice e vero, dove conta meno ciò che si mostra e più ciò che si sceglie di mangiare, meno “perfetto” da esibire, più libertà di gustare.

Le preferenze lo confermano anche fuori casa: quasi un italiano su due (49,2%) sceglie luoghi in cui sentirsi a proprio agio e il 45,4% predilige contesti semplici e autentici. Ma è soprattutto nel piatto che emerge questa tendenza: il 42,5% preferisce piatti genuini e riconoscibili (contro il 25,2% che opta per proposte più elaborate). All’opposto, l’eccesso di sofisticazione perde appeal: il 40,7% dichiara di sentirsi meno spontaneo quando la complessità è troppo elevata.

In questo contesto, Birra Moretti rafforza il proprio posizionamento celebrando ciò che conta davvero: la semplicità della tavola italiana. “Mangiare come piace a noi” diventa così un vero e proprio punto di vista, raccontato con ironia attraverso il gioco del “meno/più”: “Meno assaggini, più bucatini”, “Meno gourmet, più crocchè”, “Meno spiegoni, più spiedini”.

La campagna è multitouchpoint: dalla TV al digital, fino all’Ooh (da maggio tra Milano e Napoli, da giugno a Roma), con eventi consumer nelle tre città, il coinvolgimento di content creators e attivazioni nei canali horeca e modern trade. Lo spot è prodotto da Movie Magic e diretto da Enea Colombi. La creatività è firmata da Dentsu Creative, con pianificazione a cura di Dentsu Group. La campagna è on air dal 19 aprile con formati 30’’ e 15’’ e attivazioni digital.