Fondazione Birra Moretti: il "bere responsabile" anche in Sardegna

Prosegue anche nel 2026 il percorso di “Responsibility in Education”, l’iniziativa promossa da Fondazione Birra Moretti per sensibilizzare i giovani a un approccio consapevole al consumo di alcol. La Sardegna torna protagonista del progetto con il coinvolgimento degli studenti delle classi 5^ dell’Istituto di Istruzione Superiore "Domenico Alberto Azuni” e dell’ "Ipsar Gramsci” di Cagliari, con il patrocinio del Comune di Cagliari, a conferma del valore educativo e sociale dell’iniziativa.

Il programma si rivolge a studenti maggiorenni che si stanno formando per entrare nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione, con l’obiettivo di fornire loro strumenti concreti per interpretare in modo responsabile il proprio ruolo professionale, accompagnandoli in un percorso che unisce competenze tecniche, consapevolezza culturale e responsabilità sociale. Un’occasione formativa che si inserisce nel contesto di futuri lavoratori del settore Ho.Re.Ca., che rappresenta una leva importante per l’economia locale e nazionale.

In Italia, il consumo di alcol si colloca tradizionalmente in un contesto di moderazione, legato ai pasti e alla convivialità. Allo stesso tempo, diventa sempre più importante accompagnare i giovani verso un approccio consapevole e responsabile, promuovendo comportamenti equilibrati che possano consolidarsi anche nel loro futuro ruolo professionale. In questo contesto, iniziative come “Responsibility in Education” rappresentano uno strumento concreto per promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità tra le nuove generazioni.

“Crediamo che l’educazione sia uno strumento strategico per generare valore nel lungo periodo. Responsibility in Education si inserisce in un percorso strutturato e continuativo, volto a rafforzare la consapevolezza dei futuri professionisti del fuoricasa e il loro ruolo nel promuovere una cultura del consumo moderato e responsabile”, dichiara Paolo Merlin, direttore della Fondazione Birra Moretti. “Il dialogo con il sistema scolastico e con le istituzioni del territorio è un elemento centrale dell’iniziativa e consente di consolidarne l’impatto, contribuendo in modo concreto alla diffusione di buone pratiche a partire dalle nuove generazioni”.

“Partecipare a un’iniziativa di questo tipo arricchisce in modo significativo il percorso formativo dei nostri studenti”, dichiara Jessica Cappai, dirigente dell’Istituto Azuni. “Progetti come questo si integrano perfettamente con le attività didattiche della scuola, offrendo ai ragazzi una visione più completa e consapevole del mestiere, con un approccio tecnico, culturale e responsabile”.

“Il valore del progetto sta nella sua capacità di coniugare educazione e prospettiva professionale in modo concreto e attuale”, aggiunge Michela Peretti, dirigente dell’Istituto Gramsci. “I ragazzi acquisiscono competenze che potranno applicare poi nel loro futuro lavorativo, ma soprattutto maturano una giusta attenzione verso le proprie scelte di consumo quotidiane. È così che poi la porteranno all’interno dei contesti in cui andranno ad operare, promuovendo fra i consumatori comportamenti responsabili”.

“Responsibility in Education” è un’iniziativa formativa rivolta agli studenti maggiorenni delle classi quinte degli istituti alberghieri, promossa da Fondazione Birra Moretti con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza rispetto al consumo moderato di bevande alcoliche e al ruolo che i futuri professionisti del fuori casa possono svolgere nella diffusione di una cultura del bere responsabile, tipico della tradizione gastronomica italiana.

Il progetto combina momenti di formazione in aula, guidati da docenti e professionisti del settore, con contenuti digitali fruibili su una piattaforma proprietaria dedicata, e integra attività valide al riconoscimento di un massimo di 20 ore Pcto. Grazie a collaborazioni con Aspi, NoidiSala e Futurely, gli studenti approfondiscono aspetti tecnici e culturali della birra, sviluppando competenze che potranno applicare concretamente nella loro futura professione.

Dal suo avvio nel 2022, il programma ha potuto contare sul supporto istituzionale, tramite patrocini e presenze istituzionali nei momenti formativi, e ha coinvolto 39 istituti e oltre 6.600 studenti in tutta Italia, contribuendo non solo alla diffusione della cultura del prodotto, ma anche a rafforzare il legame tra formazione dei giovani e impatto economico e sociale della filiera birraria, che negli ultimi dieci anni ha generato 92 miliardi di euro di Valore Condiviso.

Per partecipare al programma, gli istituti interessati possono richiedere informazioni tramite questo link: https://www.fondazionebirramoretti.it/le-nostre-attivita/responsibility-in-education/