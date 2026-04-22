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Carlsberg amplia la partnership con PepsiCo
La società danese diventa imbottigliatrice in 14 mercati
Il Gruppo Carlsberg ha annunciato l'ampliamento della sua partnership strategica con PepsiCo con un nuovo accordo che la renderà imbottigliatrice ufficiale di PepsiCo in Danimarca, Finlandia e nei tre Stati baltici a partire dal 1° gennaio 2029. Carlsberg è già imbottigliatrice di PepsiCo in Svezia e Norvegia da oltre 25 anni. Con il nuovo accordo, la partnership si estende a tutti i mercati nordici, oltr...
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EFA News - European Food Agency
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