La siccità 2024 ha colpito duro in Ue

Non sono particolarmente ottimistiche le pre4visioni lanciate oggi da Eurostat in occasione della Giornata Internazionale della Madre Terra, che si tiene ogni anno il 22 aprile. L'Ufficio di statistica europeo, infatti, ha posto l'attenzione sul fenomeno siccità alla luce dell'obiettivo di sviluppo sostenibile "Vita sulla terra" (SDG 15) che mira a proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione e arrestare e invertire il degrado del suolo e la perdita di biodiversità.



Eurostat valuta regolarmente i progressi dell'UE verso il raggiungimento degli SDG. Uno degli indicatori UE utilizzati per misurare i progressi verso l'SDG 15 è l'estensione del territorio UE colpito dalla siccità.



Questo indicatore monitora le aree in cui si verificano deficit di umidità del suolo durante la stagione di crescita, causando una riduzione della produttività della vegetazione. Nel 2024, 156.703 chilometri quadrati di territorio UE sono stati colpiti dalla siccità: tra il 2014 e il 2024, si sono registrati picchi significativi nelle aree colpite dalla siccità, in particolare nel 2018 (520.817 kmq) e nel 2022 (558.313 kmq).



Nonostante i valori inferiori registrati nel 2023 e nel 2024, la media mobile decennale mostra che, nel complesso, l'area colpita è aumentata nel tempo.



Un altro indicatore per il monitoraggio dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 15 è l'estensione delle aree forestali: nel 2023, il 39% della superficie terrestre dell'UE era coperto da foreste. In 5 paesi dell'UE, le foreste coprivano più della metà del territorio: Finlandia (66,5%), Svezia (62,4%), Slovenia (58,2%), Estonia (54,1%) e Lettonia (53,4%). Malta presentava la quota più bassa di area coperta da foreste (4,3%), seguita da Paesi Bassi (9,7%) e Irlanda (11,8%).



Il termine "siccità", come sottolinea Eurostat, si riferisce esclusivamente alle siccità meteorologiche con deficit di umidità del suolo che causano una riduzione della produttività della vegetazione a causa di precipitazioni insufficienti, a differenza delle siccità idrologiche, che si verificano quando si manifestano bassi livelli idrici in corsi d'acqua, bacini idrici e falde acquifere, solitamente dopo molti mesi di siccità meteorologica.