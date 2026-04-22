Giornata Terra. Agritech motore della transizione ecologica

Per salvare il Pianeta non è più tempo di affidarsi al caso: servono dati, analisi e decisioni consapevoli basate sui dati. Nella Giornata Mondiale della Terra, che si celebra oggi 22 aprile e il cui tema per il 2026 richiama l’urgenza di trasformare il potere dell’azione in cura concreta per il pianeta, il settore agricolo italiano lancia un messaggio chiaro: la sostenibilità non è un costo ma una scelta operativa che guida innovazione e crescita.

Diagram Group, polo leader dell'agritech in Italia e in Europa, riafferma il proprio impegno tecnologico per un settore agricolo capace di nutrire la popolazione mondiale e al tempo stesso, rigenerare le risorse naturali. L’agricoltura si trova oggi al centro di una sfida senza precedenti: far fronte alla crescente domanda alimentare non senza ridurre drasticamente l’impronta ambientale. In questo scenario, l’Agritech non è più un’opzione, ma una necessità economica e ambientale.

"La Giornata della Terra ci ricorda che il futuro del Pianeta passa per la terra che coltiviamo - sottolinea Roberto Mancini ceo di Diagram Group - Investire in soluzioni di agricoltura digitale significa dare agli agricoltori gli strumenti per essere i primi custodi dell'ambiente. Nel 2025 abbiamo dimostrato che la sostenibilità ambientale è il principale driver della crescita economica: l'efficienza tecnologica abbatte i costi e rigenera l'ecosistema".

I numeri del settore e l'impatto di Diagram Il mercato dell’Agricoltura 4.0 in Italia conferma una forte dinamica di crescita, raggiungendo nel 2025 un valore di 2,5 miliardi di euro (+9% rispetto all’anno precedente). In questo contesto, Diagram Group si afferma tra i protagonisti del settore, registrando nello stesso anno un incremento dei ricavi superiore al 25%.

Tecnologia al servizio della Terra

Grazie alle proprie piattaforme e alle tecnologie proprietarie, Diagram trasforma i dati in decisioni agronomiche sostenibili. Attraverso strumenti di Decision Support Systems (DSS) e intelligenza artificiale, le soluzioni sviluppate dal Gruppo consentono alle aziende agricole di ridurre il consumo idrico del 20-30% tramite l’irrigazione di precisione, ottimizzare l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci in modo da prevenire gli sprechi e proteggere la biodiversità e certificare il sequestro di carbonio, valorizzando il ruolo delle aziende agricole come presidi attivi contro il cambiamento climatico.

Diagram

Nasce nel 2024 dalla trasformazione del Gruppo IBF Servizi SpA e dalle acquisizioni di Agronica Srl, Abaco SpA, Agriconsulting SpA e Netsens Srl. È leader italiano ed europeo nella digitalizzazione dei servizi dedicati all’agroalimentare, nello sviluppo di software di farm management e nella gestione dei processi di erogazione, monitoraggio e controllo dei programmi di sostegno all’ambiente e all’agricoltura. Oggi l’azienda è detenuta per il 41,6% da CDP Equity (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), per il 41,6% da Trilantic Europe e per il 15% da BF Agricola.