Heineken 0.0: Serena Williams nuova ambasciatrice

Serena Williams è la nuova nuova ambasciatrice globale del marchio Heineken 0.0. È l'avvio di una partnership pluriennale che celebra la gioia di connettersi con gli altri attraverso uno degli sport sociali in più rapida crescita al mondo, il padel.

Riconosciuta come una delle più grandi atlete di tutti i tempi, Williams ha abbracciato il padel negli ultimi anni come un modo per mantenersi attiva e incontrare altre persone che condividono la sua passione per gli sport con la racchetta. Il suo amore per il padel la rende perfetta per Heineken 0.0, un marchio che promuove la connessione sociale e i momenti di svago sia dentro che fuori dal campo.

Per lanciare la partnership, Serena Williams ha trascorso una giornata a Miami sorprendendo degli ignari giocatori di padel, entrando in campo come compagna di squadra "sostituta" dell'ultimo minuto per una partita che avevano prenotato tramite la funzione Open Match by Heineken 0.0 sulla piattaforma di prenotazione Playtomic.

Questo momento inaspettato ha concretizzato la convinzione di Heineken 0.0 su quanto possa essere gratificante aprirsi a nuove esperienze: partner come Playtomic offrono ai consumatori un'opportunità semplice per farlo attraverso Open Match by Heineken 0.0.

Si tratta della prima puntata di una nuova iniziativa di Heineken 0.0, chiamata "Unexpected Doubles", che permette ai giocatori che prenotano tramite Open Match by Heineken 0.0 su Playtomic di essere premiati per la loro disponibilità a uscire dalla propria zona di comfort, con la partecipazione a sorpresa di ospiti speciali.

“Per me, si tratta sempre di dare il meglio di me", dichiara Serena Williams. "La partnership con Heineken 0.0 rispecchia il tipo di scelte consapevoli che faccio ogni giorno: è un'opzione analcolica che mi permette comunque di rimanere attiva, in movimento e di conoscere nuove persone. Che sia in campo o fuori, adoro il fatto di non dover scendere a compromessi".

“In Heineken, crediamo che i momenti più gratificanti si verifichino quando le persone rimangono attive, socievoli e aperte a nuove conoscenze, senza dover rinunciare a nulla", afferma Nabil Nasser, responsabile globale del Brand Heineken. "Serena rappresenta perfettamente questa mentalità. La sua presenza iconica, la sua sicurezza e il suo amore per il padel rispecchiano tutto ciò che Heineken 0.0 rappresenta: una scelta sicura per chi vuole rimanere in gioco e godersi appieno i momenti sociali che lo accompagnano. Insieme, il padel diventa un modo naturale per unire le persone, in campo e non solo”.

Questa sorpresa è la prima di molte opportunità che Heineken 0.0 intende offrire ai giocatori di padel di tutto il mondo quest'anno tramite Open Match by Heineken 0.0. Tra queste, la possibilità di giocare contro altri ambasciatori di Heineken 0.0 come Serena Williams.