Il caldo colpisce i sistemi agroalimentari

Gli eventi di caldo estremo minacciano attualmente i mezzi di sussistenza e la salute di oltre un miliardo di persone, causando la perdita di mezzo trilione di ore lavorative all'anno, con la prospettiva di danni alle mandrie e ai raccolti destinati ad aumentare ulteriormente in futuro. I lavoratori agricoli e i sistemi agroalimentari sono in prima linea, assorbendo i maggiori impatti del caldo estremo.

La frequenza, l'intensità e la durata degli eventi di caldo estremo sono aumentate drasticamente nell'ultimo mezzo secolo, con impatti preoccupanti sui sistemi agroalimentari e sui paesaggi, secondo "Calore estremo e agricoltura", un nuovo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).

Per caldo estremo si intendono le situazioni in cui le temperature diurne e notturne superano i valori normali per un periodo prolungato, causando stress fisiologico e danni fisici diretti a colture alimentari, bestiame, pesci, alberi ed esseri umani. Il rapporto esamina come il caldo estremo si ripercuota sui sistemi agricoli e come le ondate di calore possano interagire con altre variabili climatologiche, tra cui pioggia, radiazione solare, umidità, vento e siccità, innescando effetti cumulativi che devastano individui e interi ecosistemi.

"Questo studio evidenzia come il caldo estremo sia un importante moltiplicatore di rischio, esercitando una pressione crescente su colture, bestiame, pesca e foreste, nonché sulle comunità e le economie che da essi dipendono", afferma il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu.

Aggiunge il segretario generale dell'OMM, Celeste Saulo: "il caldo estremo sta sempre più influenzando le condizioni operative dei sistemi agroalimentari". Più che un semplice rischio climatico isolato, agisce "come un fattore di rischio cumulativo che amplifica le debolezze esistenti nei sistemi agricoli".

Le sezioni del rapporto congiunto FAO-OMM descrivono la scienza fisica del caldo estremo, le vulnerabilità, gli impatti osservati e previsti sull'agricoltura, le strategie di adattamento, i casi di studio e offrono raccomandazioni politiche.

Piante, animali, pesci, alberi e esseri umani

L'impatto degli eventi di caldo estremo è relativo al contesto in cui si verificano. Il rapporto cita come nella primavera del 2025, una parte della catena montuosa di Fergana in Kirghizistan abbia subito un periodo prolungato di 30,8 gradi Celsius, 10 gradi in più rispetto alla norma. Ciò ha causato uno shock termico sulle colture di frutta e grano, contribuendo a un'infestazione di locuste, a un'elevata evaporazione che ha ridotto la capacità di irrigazione e, infine, a un calo del 25% dei raccolti di cereali.

L'aumento delle temperature medie globali e la maggiore frequenza e intensità degli eventi di caldo estremo riducono il "margine di sicurezza termica" di cui le specie hanno bisogno per i processi biologici che supportano la fotosintesi, la rigenerazione cellulare, la riproduzione e, in definitiva, la sopravvivenza.

Secondo il rapporto, l'intensità del caldo estremo raddoppia approssimativamente con un riscaldamento globale di 2 gradi Celsius e quadruplica con un aumento di 3 gradi, rispetto a un incremento di 1,5 gradi della temperatura media globale.

Per le specie di bestiame più comuni, lo stress inizia a temperature superiori a 25 gradi Celsius, e leggermente inferiori per polli e suini, che non sono in grado di raffreddarsi tramite la sudorazione. Al di sopra di questa soglia, gli animali iniziano a soffrire, inizialmente cercando ombra, bevendo più acqua, mangiando e muovendosi di meno, mentre se l'esposizione persiste, iniziano a soffrire di disturbi all'apparato digerente, insufficienza d'organo e shock cardiovascolare.

Anche quando non è letale, il caldo estremo riduce la produzione di latte, nonché il contenuto di grassi e proteine, il che, tra l'altro, peggiora l'impronta di carbonio degli alimenti di origine animale. I pesci possono soffrire di insufficienza cardiaca poiché faticano a mantenere elevati tassi di respirazione in acque in cui gli eventi di caldo estremo riducono i livelli di ossigeno disciolto. Nel 2024, il 91% degli oceani del mondo ha subito almeno un'ondata di calore marina.

Per la maggior parte delle principali colture agricole, il calo di resa inizia a verificarsi al di sopra dei 30 gradi Celsius, temperature inferiori per alcune colture come patate e orzo, con conseguente indebolimento delle pareti cellulari, polline sterile e produzione di composti ossidativi tossici. A temperature estreme, i tassi di fotosintesi e respirazione degli alberi divergono, creando uno squilibrio energetico che si traduce in una crescita ridotta e in una minore rimozione di carbonio dall'atmosfera.

Le prove indicano una forte correlazione tra ondate di calore e incendi boschivi, con stagioni degli incendi più lunghe e intense. Il caldo estremamente critico ha un impatto negativo anche sugli esseri umani, in particolare sui lavoratori agricoli, per i quali può essere fatale. Il numero di giorni all'anno in cui fa semplicemente troppo caldo per lavorare potrebbe arrivare a 250 in gran parte dell'Asia meridionale, dell'Africa subsahariana tropicale e in alcune zone dell'America centrale e meridionale, secondo il rapporto.



