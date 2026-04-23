Macfrut: presentata nuova varietà di fragola Crea

Si chiama Dafne, l'ultima fragola nata dalla ricerca Crea - per la precisione del Centro Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (sede di Forlì) - in collaborazione con la società cooperativa Apo Scaligera. È frutto molto dolce, caratterizzato da buone caratteristiche organolettiche, di elevata e costante pezzatura, di forma conica, molto regolare, di colorazione rossa, molto brillante e stabile anche in concomitanza di innalzamenti termici.

È una varietà di fragola unifera, che si distingue per il fabbisogno in freddo abbastanza alto, la maturazione precoce, la notevole produttività, adatta agli areali settentrionali italiani e del centro-nord Europa, che presenta un’elevata consistenza della polpa e resistenza della superficie, aspetti che le conferiscono una prolungata shelf-life. Inoltre, è coltivabile anche su terreni non fumigati e si raccoglie con facilità, grazie al picciolo che si stacca agevolmente. È adatta alla coltivazione protetta tradizionale con piantagione di piante frigoconservate e/o di piante fresche ‘cime radicate’ nel periodo estivo (II metà di agosto nel veronese).

“Questa fragola, messa a punto dai nostri ricercatori, ma collaudata ed approvata dai produttori di Apo Scaligera – dichiara Andrea Rocchi, presidente Crea, "testimonia la capacità del Crea di stare al fianco delle imprese, facendo quelle innovazioni che portano valore aggiunto e aumentano la competitività”.