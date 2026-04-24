Unicredit, leasing da 78 mln a Panealba per hub logistico

UniCredit ha perfezionato ed erogato un’operazione di finanziamento a favore di Panealba S.r.l., azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di prodotti da forno dolci e salati. L’operazione si articola un Leasing Immobiliare della durata di 12 anni finanziato da UniCredit Leasing e in un Term Loan ESG Linked, della durata di 7 anni (full amortising con UniCredit che ha agito in qualità di M...