Sogegross si impegna a ridurre l’impatto ambientale

A Genova, dal 17 al 22 aprile, si è tenuto il Circular City Forum 2026, manifestazione promossa dal Comune del capoluogo ligure nel contesto del C-City per creare uno spazio di confronto tra imprese, istituzioni e realtà del territorio sulla sostenibilità urbana e sull’economia circolare. L’obiettivo degli incontri è stato indirizzato verso la gestione più responsabile delle risorse, il contributo alla riduzione degli impatti ambientali e la promozione di comportamenti di consumo più consapevoli. A tal proposito, il Comune di Genova ha illustrato il Primo Bilancio di Sostenibilità, “Il futuro in comune”, un documento che testimonia quanto la sostenibilità sia una priorità trasversale per le istituzioni e le imprese del territorio.

Nell’approfondimento dal titolo “Bilancio di sostenibilità e competitività: come cambia la gestione delle imprese” dedicato all’inserimento della sostenibilità nei modelli di gestione aziendale, uno tra i protagonisti è stato il Gruppo Sogegross, operante nel settore della grande distribuzione organizzata all’ingrosso, il quale, attraverso la propria esperienza, ha presentato diversi temi riguardanti la lotta allo spreco, la promozione di un’alimentazione corretta, l’inclusione sociale, la salute e la tutela dell’ambiente. Come il l progetto Basko For Next Gen, una piattaforma che raccoglie e illustra le iniziative del gruppo, sottolineando il ruolo del punto vendita come uno snodo per l’economia locale e uno spazio di relazione.

Giovanni D’Alessandro, Direttore BU Retail del Gruppo Sogegross, ha affermato: “Nel contesto attuale, segnato dalla crescente rilevanza dei temi ESG, il bilancio di sostenibilità rappresenta una leva strategica oltre che uno strumento di rendicontazione. Il Gruppo è al lavoro su questo tema per una migliore misurazione del proprio impatto lungo tutta la filiera. In questo percorso si inserisce il progetto Basko For Next Gen, che raccoglie tutte le attività svolte sul fronte sociale e ambientale dall’insegna Basko, e il lavoro che stiamo portando avanti per realizzare il Manifesto di Sostenibilità. Lo strumento è pensato per comunicare in modo chiaro e accessibile azioni e risultati, diventando così un patto di fiducia con i clienti capace di rendere visibile il valore generato e promuovere modelli di consumo più consapevoli”.