Malnutrizione, l'allarme trascurato

I livelli di insicurezza alimentare acuta e malnutrizione rimangono allarmanti e profondamente radicati, con crisi sempre più concentrate in un gruppo ristretto di paesi. Lo sottolinea l'ultimo Rapporto globale 2026 sulle crisi alimentari del GRFC, il Global network against food crisis, fondato dall'Ue, pubblicato da un'alleanza internazionale. Giunto alla sua decima edizione, il GRFC mostra che la fame acuta è raddoppiata nell'ultimo decennio, con due carestie dichiarate lo scorso anno per la prima volta nella storia del rapporto.



Il rapporto della Rete Globale contro le Crisi Alimentari (GRFC) rivela che l'insicurezza alimentare acuta rimane fortemente concentrata. Dieci paesi, ossia Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sud Sudan, Sudan, Repubblica Araba Siriana e Yemen, rappresentano i due terzi di tutte le persone che soffrono di fame acuta. Afghanistan, Sud Sudan, Sudan e Yemen hanno registrato le crisi alimentari più gravi, sia in termini percentuali che assoluti di persone che soffrono di insicurezza alimentare acuta.



Nel caso più estremo, la carestia è stata rilevata nel Governatorato di Gaza e in alcune zone del Sudan nel 2025, secondo il sistema di classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (IPC).



Questa è la prima volta, da quando la GRFC ha iniziato a pubblicare i suoi rapporti, che la carestia viene confermata in due contesti distinti nello stesso anno. Ciò segnala una netta escalation delle forme più estreme di fame e malnutrizione, causata principalmente dal conflitto e dalle restrizioni all'accesso umanitario, e aggravata dagli sfollamenti forzati.



Complessivamente, 266 milioni di persone in 47 paesi/territori hanno sperimentato alti livelli di insicurezza alimentare acuta nel 2025, pari a quasi il 23% della popolazione analizzata, una percentuale leggermente superiore a quella del 2024 e quasi il doppio di quella registrata nel 2016.



Nel 2025, la gravità dell'insicurezza alimentare acuta ha raggiunto il secondo livello più alto mai registrato, con la percentuale di persone che affrontano la fame estrema che si mantiene a uno dei livelli più critici degli ultimi due decenni. Il numero di persone che affrontano la fame catastrofica è nove volte superiore a quello del 2016. Allo stesso tempo, la malnutrizione acuta rimane una preoccupazione critica e in crescita.



Solo nel 2025, 35,5 milioni di bambini erano affetti da malnutrizione acuta, di cui quasi 10 milioni affetti da malnutrizione acuta grave. Quasi la metà dei contesti di crisi alimentare ha affrontato anche crisi nutrizionali, a causa degli effetti combinati di diete inadeguate, carico di malattie e interruzioni dei servizi essenziali.



Nei contesti più gravi, tra cui Gaza, Myanmar, Sud Sudan e Sudan, questi shock cumulativi hanno provocato livelli estremi di malnutrizione e un aumento del rischio di mortalità. Inoltre, gli sfollamenti forzati hanno continuato ad aggravare l'insicurezza alimentare.



Nel 2025, oltre 85 milioni di persone sono state sfollate forzatamente in contesti di crisi alimentare, tra cui sfollati interni, richiedenti asilo e rifugiati, con coloro che sono stati costretti a fuggire che hanno costantemente affrontato livelli di fame acuta più elevati rispetto alle comunità ospitanti.



"I conflitti - spiega il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nella prefazione al rapporto - rimangono la causa principale dell'insicurezza alimentare acuta e della malnutrizione per milioni di persone in tutto il mondo, con la comparsa di una vera e propria carestia in due aree colpite da conflitti nello stesso anno: uno sviluppo senza precedenti. Questo rapporto è un appello all'azione che esorta i leader globali a mobilitare la volontà politica per incrementare rapidamente gli investimenti negli aiuti salvavita e ad adoperarsi per porre fine ai conflitti che infliggono tanta sofferenza a così tante persone".



Le prospettive per il 2026 rimangono fosche



Guardando al futuro, il rapporto avverte che nel 2026 i livelli di grave insicurezza alimentare acuta rimarranno critici in molteplici contesti. I conflitti in corso, la variabilità climatica e l'incertezza economica globale, compresi i rischi per i mercati alimentari, probabilmente manterranno o peggioreranno la situazione in molti paesi. Sebbene i dati sull'insicurezza alimentare acuta disponibili a marzo 2026 forniscano solo un quadro parziale per l'anno in corso, i livelli di gravità rimangono critici in 5 paesi le cui popolazioni si prevede saranno in fase di catastrofe nel 2026: circa 207.000 persone in questa fase in Sudan durante il periodo post-raccolta, 41.000 persone nello Yemen, 28.000 persone nel Sud Sudan, 15.000 persone in Nigeria e quasi 2.000 persone in Palestina (Striscia di Gaza).



In particolare, sebbene una valutazione completa sia prematura, l'escalation del conflitto in Medio Oriente, oltre a causare ulteriori spostamenti in una regione che già ospita milioni di sfollati e rimpatriati, espone i paesi/territori con crisi alimentari a rischi diretti e indiretti di perturbazioni dei mercati agroalimentari globali.



Le implicazioni immediate per la sicurezza alimentare sono principalmente regionali, data la dipendenza del Medio Oriente dalle importazioni alimentari, ma stanno avendo un impatto immediato sul potere d'acquisto delle comunità già vulnerabili.