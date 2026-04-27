L'Ue riunisce le banche per far crescere la bioeconomia

È in fase di creazione un nuovo Bioeconomy investment deployment group, il Gruppo di investimento per la bioeconomia (BIDG) per aiutare le industrie sostenibili europee ad assicurarsi i finanziamenti necessari per crescere. Il gruppo mira a ridurre i rischi finanziari per gli investitori, a definire standard di finanziamento chiari e a riunire capitali pubblici e privati. A giugno 2026 si terrà la prima riunione plenaria per elaborare il piano di lavoro 2026-2029 2026-2029.



Nonostante sostengano già 17 milioni di posti di lavoro e generino fino a 2.700 miliardi di euro di valore economico, molti progetti innovativi basati sulla bioeconomia faticano a ottenere finanziamenti in fasi critiche, come il passaggio dalla sperimentazione su piccola scala alla produzione industriale su vasta scala. Una carenza di finanziamenti che rischia di ostacolare la capacità dell'Europa di trasformare le scoperte scientifiche nel campo delle biotecnologie e dei materiali sostenibili in industrie concrete.



Per risolvere questo problema, la Commissione europea e l'impresa comune per l'economia circolare basata sulla bioeconomia (CBE JU) hanno riunito la scorsa settimana banche europee, istituzioni nazionali di promozione, fondi di venture capital e investitori istituzionali per creare il Bioeconomy investment deployment group, il Gruppo di implementazione degli investimenti in bioeconomia (BIDG). L'evento di Bruxelles ha formalmente avviato il processo che porterà alla prima sessione plenaria del Gruppo di Sviluppo nel giugno 2026 e alla presentazione del suo piano di lavoro 2026-2029 al Consiglio Direttivo della CBE JU.



Perché è necessario?



L'Europa è leader nella ricerca sulla bioeconomia, eppure il recente studio del Gruppo della Banca europea per gli investimenti, "Scaling up Europe's bio-based industries", conferma che il settore soffre di carenze strutturali di finanziamento nelle fasi più intensive in termini di capitale della curva di innovazione: dalla fase pilota alla dimostrazione, e dalla dimostrazione alla prima implementazione industriale e commercializzazione.



Sono queste le fasi in cui il finanziamento convenzionale dei progetti sottovaluta il rischio. Gli assegni di capitale di rischio sono troppo esigui e i finanziamenti a fondo perduto si esauriscono. Questo crea una persistente "valle della morte". Impedisce all'Europa di convertire la sua leadership scientifica in biotecnologie e materiali sostenibili in capacità industriale, proprio nel momento in cui i concorrenti globali utilizzano strumenti di finanziamento industriale aggressivi per attrarre la produzione bio-based.



Anziché limitarsi a parlare di soluzioni, il BIDG si concentrerà su quattro aree chiave in linea con il processo di finanziamento:



1. Progettare strumenti di finanziamento migliori. Il lavoro si concentrerà su architetture di finanza mista, meccanismi di condivisione del rischio e strumenti di garanzia specifici per progetti bio-based a lungo termine. Questo lavoro confluirà direttamente nella progettazione dei futuri quadri di finanziamento dell'UE, compresi gli strumenti del Fondo europeo per la competitività, dello Scale Up Fund e di altri strumenti di finanziamento europei.



2. Creare una pipeline di progetti bancabili. Il Gruppo di Implementazione svilupperà una comprensione comune degli aspetti di bancabilità dei progetti, standard condivisi di due diligence e una governance per un database di progetti pronti per gli investimenti. L'obiettivo è quello di abbreviare i cicli di avvio e consentire la formazione di consorzi di finanziamento per implementazioni innovative di grandi dimensioni.



3. Migliorare la trasparenza attraverso il monitoraggio e la rendicontazione. Il lavoro includerà un sistema digitale di verifica dell'ammissibilità, allineato con i quadri di sostenibilità e tassonomia esistenti, insieme a metodologie per tracciare i flussi di capitale nel settore, colmando una persistente lacuna di dati che ha ostacolato la costruzione di portafogli e il benchmarking.



4. Collegare industria e investitori. Il focus del gruppo di lavoro sarà quello di mettere in contatto le scale-up del settore bioeconomico con istituzioni finanziarie e aziende, selezionate in base alla dimensione dell'investimento, alla propensione al rischio e al settore di riferimento.



Cosa hanno richiesto investitori e banche



Le discussioni tenutesi durante la riunione della settimana scorsa hanno evidenziato tre priorità che definiranno il piano di lavoro:



1. contratti e criteri standardizzati: semplificare documenti e accordi per facilitare la collaborazione tra più investitori;



2. finanziamenti a lungo termine e con prospettiva a lungo termine: riconoscere che i progetti industriali bioeconomici richiedono in genere più tempo e una mitigazione del rischio più articolata rispetto ai progetti di finanza verde convenzionali.



3. visibilità e comunicazione: maggiore comunicazione sui piani europei per la bioeconomia, così come emergono dalla Strategia UE per la bioeconomia e dal prossimo Biotech Act II.



Chi è coinvolto e chi manca



Il gruppo comprende già il Gruppo della Banca europea per gli investimenti, le banche nazionali di promozione e fondi specializzati in venture capital e growth equity con mandati nella decarbonizzazione industriale. L'ampiezza dell'interesse riflette il riconoscimento condiviso che nessuna singola istituzione può sostenere da sola il settore e che un'azione coordinata è la via più rapida per ottenere capitali da impiegare. Tuttavia, segmenti chiave dell'ecosistema finanziario europeo rimangono sottorappresentati in questa fase.



La partecipazione delle banche commerciali nazionali, al di là dei pionieri iniziali, è disomogenea, mentre le grandi banche commerciali non si sono ancora impegnate su larga scala nello sviluppo industriale delle biotecnologie. Allo stesso modo, i principali investitori istituzionali, in particolare i fondi pensione e le compagnie assicurative, non sono ancora presenti, nonostante la loro capacità di fornire il capitale a lungo termine e paziente necessario per progetti innovativi.



Ampliare la partecipazione di queste istituzioni sarà fondamentale per sbloccare i miliardi di investimenti privati necessari per far crescere la bioeconomia europea.





