Chernobyl ricomincia dai cavalli di Przewalski

A quarant’anni dal disastro nucleare di Chornobyl, la cui ricorrenze luttuosa è stata celebrata ieri 26 aprile, l’area resta ancora interdetta per l’uomo. Solo la fauna selvatica è tornata a popolare le terre contaminate. In tutta la zona di Chernobyl, i cavalli di Przewalski, compatti, color sabbia e con un aspetto quasi da giocattolo, pascolano in un paesaggio radioattivo più grande del Lussemburgo.

Quarant'anni fa, il 26 aprile 1986, l'esplosione alla centrale nucleare in Ucraina sparse radiazioni in tutta Europa e costrinse all'evacuazione intere città, sfollando decine di migliaia di persone. Fu il peggior disastro nucleare della storia, anche se le conseguenze sull'uomo si sono fortemente ridimensionate, con circa 50 decessi diretti e circa 3.000 morti indirette per tumori.

Ebbene, come riporta Euronews, 4 decenni dopo, i lupi ora si aggirano nella vasta terra di nessuno che si estende tra Ucraina e Bielorussia e gli orsi bruni sono tornati dopo oltre un secolo. Le popolazioni di lince, alce, cervo nobile e perfino di branchi di cani randagi sono tornate a crescere.

I cavalli di Przewalski sedcondo gli esperti, sono "un esempio straordinario di reintroduzione riuscita". Si tratta di equini originari della Mongolia e un tempo a un passo dalla scomparsa, sono stati introdotti nella zona di Chernobyl nel 1998 come esperimento. Conosciuti in Mongolia come "takhi" (spirito), i cavalli si distinguono dalle razze domestiche: hanno 33 paia di cromosomi, contro i 32 dei cavalli addomesticati. Il nome moderno deriva dall'esploratore russo che per primo li ha identificati formalmente, ossia Nikołaj Przewalski.

"Il fatto che oggi in Ucraina esista una popolazione che vive in libertà è quasi un piccolo miracolo - racconta Denys Vyshnevskyi, principale esperto di natura della zona - Con la scomparsa della pressione umana, alcune parti della zona di esclusione ricordano ora i paesaggi europei di secoli fa. La natura si riprende in modo relativamente rapido ed efficace". Monitorare gli animali a Chernobyl richiede tempo: Vyshnevskyi guida spesso da solo per ore, installando fototrappole sensibili al movimento in involucri mimetizzati fissati agli alberi pu rdi catturare questo nuovo simbolo di vita.

Le telecamere nascoste mostrano i cavalli che si adattano in modi inattesi: cercano riparo in fienili fatiscenti e case abbandonate, che usano per sfuggire al maltempo e agli insetti, arrivando perfino a dormire all'interno. I cavalli vivono in piccoli gruppi sociali, di solito un maschio adulto con diverse femmine e i puledri, accanto a branchi separati di maschi più giovani. Molti sono morti dopo la loro introduzione, ma altri si sono adattati.

Dichiarati estinti in natura nel 1969, i cavalli di Przewalski sono sopravvissuti solo grazie alla riproduzione in cattività. In seguito, i programmi di reintroduzione hanno ricostruito una popolazione globale di circa 3.000 esemplari, spiega Florian Drouard, responsabile operativo di un progetto dedicato alla specie nel Parco nazionale delle Cévennes, nel sud della Francia.

"Questa specie è un esempio straordinario di reintroduzione riuscita - afferma Drouard - Anche se è ancora lontana dall'essere completamente al sicuro, ha dimostrato che, con una preparazione adeguata, una specie tenuta in cattività può recuperare i comportamenti sociali ed ecologici necessari per vivere in libertà". Il cavallo, aggiunge, "si è rivelato sorprendentemente adattabile: è abituato ai paesaggi aperti, ma ora prospera anche nell'ambiente in parte boscoso dell'Ucraina".

A Chernobyl (o Chornobyl, come è stato traslitterato il nome della città) la trasformazione è visibile ovunque: gli alberi bucano gli edifici abbandonati, le strade si dissolvono nel bosco e i vecchi cartelli dell'epoca sovietica spuntano accanto a croci di legno sbilenche in cimiteri invasi dalla vegetazione.

Nonostante le radiazioni persistenti, gli scienziati non hanno registrato morie diffuse, anche se sono evidenti effetti più sottili: alcune rane hanno sviluppato una pelle più scura e gli uccelli nelle aree a più alta radiazione hanno maggiori probabilità di sviluppare cataratte.

Sono però emerse nuove minacce. L'invasione russa del 2022 ha portato i combattimenti anche nella zona di esclusione, mentre le truppe avanzavano verso Kiev scavando difese nel suolo contaminato. Gli incendi legati alle attività militari hanno devastato le foreste. I danni alla rete elettrica hanno privato di risorse le aree gestite circostanti e gli scienziati segnalano un aumento degli alberi abbattuti e degli animali morti, vittime sia delle condizioni estreme sia delle fortificazioni costruite in fretta.

"La maggior parte degli incendi boschivi è causata da droni abbattuti - spiega Oleksandr Polischuk, che guida un'unità antincendio nella zona - A volte dobbiamo percorrere decine di chilometri per raggiungerli". Gli incendi possono rimettere in circolo nell'aria particelle radioattive. Oggi la zona non è più soltanto un rifugio per la fauna selvatica nato per caso: è diventata, purtroppo, un corridoio militare strettamente sorvegliato, segnato da barriere di cemento, filo spinato e campi minati: un paesaggio che alcuni descrivono come di cupa bellezza.

Il personale viene ruotato in entrata e in uscita per limitare l'esposizione alle radiazioni. Chernobyl resterà probabilmente off-limits per generazioni: troppo pericolosa per le persone, eppure piena di vita. "Per chi come noi lavora nella conservazione e nell'ecologia è una sorta di meraviglia - conclude Vyshnevskyi - Un tempo questa terra era intensamente sfruttata, agricoltura, città, infrastrutture. Ma la natura ha effettuato, di fatto, un reset totale".