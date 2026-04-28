Dils si rafforza in Spagna

Dils, gruppo internazionale leader nel real estate presente in Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Francia, rafforza l’espansione sul mercato spagnolo copn la nomina di Carlos García Redondo a ceo Commercial Real Estate di Dils Spain accelerando in questo modo lo sviluppo della piattaforma commerciale nel Paese, entrando così in una nuova fase di crescita.

Garcia Redondo vanta quasi 20 anni di esperienza negli investimenti e nell’advisory immobiliare. Prima del suo ingresso in Dils, ha ricoperto il ruolo di National Director of Capital Markets presso CBRE Spain, dove era anche membro del Comitato Esecutivo. In precedenza, ha lavorato per EY e KPMG.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Complutense di Madrid, García Redondo ha conseguito un ulteriore percorso di formazione avanzata presso prestigiose business school di respiro internazionale quali la IE Business School, la Esade (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) e la IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa).

L’ingresso di García Redondo si inserisce in una più ampia strategia di Dils volta a rafforzare la presenza sul mercato spagnolo, dando impulso allo sviluppo della divisione Commercial Real Estate Services e ampliando così la capacità di offrire a investitori e clienti soluzioni sempre più integrate e sofisticate attraverso un modello già consolidato in Italia ed esportato con successo a livello internazionale.

L’espansione di Dils in Spagna può contare sulle performance consistenti di Dils Lucas Fox, il business residenziale del gruppo, come base su cui far leva per lo sviluppo delle attività commerciali. Nel 2025, Dils Lucas Fox ha registrato una crescita di quasi il 13% nel volume delle transazioni, evidenziando sia la solidità della piattaforma sia la dinamica positiva a supporto di un ulteriore sviluppo di Dils in Spagna.

Dils Spain prevede di assumere oltre 50 professionisti nel 2026 per supportare lo sviluppo del business commerciale, portando così l’intera piattaforma Dils in Spagna, inclusa Dils Lucas Fox, a oltre 300 professionisti.

“La Spagna - spiega Giuseppe Amitrano, founder e Group ceo di Dils - è un mercato strategico per Dils e siamo impegnati a rafforzare la nostra presenza con un’offerta sempre più completa e specializzata. L’espansione del business commerciale è un pilastro chiave della nostra strategia di crescita e riflette la nostra ambizione di continuare a investire nel talento e nello sviluppo a lungo termine nel Paese. Carlos unisce una profonda conoscenza del mercata un solido track record negli investimenti e nell’advisory immobiliare, e siamo certi che la sua leadership contribuirà a posizionare Dils come piattaforma leader nel commercial real estate in Spagna”.

Aggiunge Carlos García Redondo, ceo, Commercial Real Estate di Dils Spain: “è un privilegio entrare in Dils in un momento cruciale per il settore immobiliare in Spagna. Abbiamo la reale opportunità di costruire una piattaforma commerciale moderna, flessibile e altamente specializzata, capace di anticipare le esigenze di clienti e investitori e di diventare anche in Spagna il punto di riferimento per il mercato che Dils è già in altri Paesi europei. Il nostro focus sarà attrarre i migliori talenti, dare priorità ai segmenti di mercato più strategici e valorizzare una visione paneuropea, per generare valore nel lungo periodo attraverso soluzioni sempre più sofisticate, supportate dalla scala e dalle competenze del gruppo”.

L’ampliamento del business Commercial Real Estate in Spagna è il più recente tassello del percorso di crescita di Dils sul mercato europeo, iniziato nel 2023 in Olanda con Van Gool Elburg, proseguito nel 2024 in Portogallo con Castelhana, nel 2025 in Spagna con Lucas Fox e, più recentemente, in Francia con EOL. Oggi, con oltre 700 professionisti e uffici a Milano (HQ), Amsterdam, Lisbona, Barcellona, Parigi e in molte altre città europee, Dils punta, attraverso le sinergie tra i vari Paesi, a costruire una piattaforma immobiliare paneuropea che combini competenze locali, innovazione e servizi integrati.