Partesa porta a Verona My Spirits

Un hub di relazioni, innovazione e contenuti per il mondo del fuoricasa: è questa l’essenza di My Spirits, il grande evento firmato Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., che lunedì 4 maggio, dalle 12.00 alle 19.00, riunirà a Verona, al Crowne Plaza Hotel Fiera, i migliori produttori e professionisti della mixology tra degustazioni, formazione, innovazioni e intrattenimento.

L’appuntamento nasce infatti per offrire agli operatori del settore un’occasione concreta di aggiornamento e networking, che mette al centro prodotto, evoluzioni del mercato e nuove esigenze dei locali.Il percorso di degustazione si articola in due isole tematiche, “Agave & Gin” e “Whisky & Rum”, per un totale di oltre 100 referenze da assaporare in purezza. A queste si affiancano 16 banchi mixology, curati dai produttori partner di Partesa, dove sarà possibile scoprire 50 cocktail diversi, espressione delle tendenze più attuali della miscelazione.

Tra i focus dell’edizione 2026, un corner riservato a Liq.ID, la linea di spirits private label di Partesa pensata per rispondere in modo mirato alle esigenze operative e di qualità del canale Ho.Re.Ca., e uno spazio dedicato ai cocktail in fusto, soluzione sempre più richiesta per contesti ad alta intensità di servizio, come grandi eventi o stabilimenti balneari, nonché dai locali che non dispongono di personale specializzato. Ampio spazio anche alla formazione, con due masterclass dedicate ai trend del momento. Si inizia alle ore 14.00 con il “Vermouth Lab” curato da Fulvio Piccinino, grandissimo esperto di spirits e miscelati, e ambasciatore del Vermouth di Torino, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio nel mondo del vermouth, dalle botaniche al disciplinare, fino alla creazione di un proprio vermouth personalizzato. Alle 16.30 si terrà invece la masterclass “I sapori dei liquori, dagli analcolici ai Drink Classici: come renderli unici con Giffard”, tenuta da Matteo Mosetti, European Brand Ambassador Giffard, e Federico Ascani, Italian Brand Ambassador Giffard, e dedicata al ruolo crescente degli analcolici nella mixology contemporanea.

A completare il programma, quattro live show orchestrati da Bruno Vanzan, pluripremiato barman di fama internazionale (tra i numerosi riconoscimenti, Campione del Mondo Bacardi e Martini nel 2008, vice campione del mondo Wfa nel 2015 e Bartender of the year nel 2016), che vedranno protagonisti bartender di riferimento del panorama italiano: oltre a Vanzan, Claudio Peri, titolare del The Soda Jerk di Verona, miglior bartender d’Italia e secondo al mondo alla Diageo Reserve World Class nel 2014; Enrico Bellucci, bartender del Ristorante Salmon Guru di Milano e Best Italian Bartender of the Year 2025 della World Class Italia di Diageo; e Federica Geirola, fra le migliori barlady al mondo (finalista al Lady Amarena International 2022), specializzata in flair bartending.