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CLARA MOSCHINI

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AgrofoodBic nel capitale di Nunatak

L'hub investe nella start-up argentina pioniera nei bioinput microbiologici

AgrofoodBic, un hub di open innovation multi-azienda attivo a livello nazionale e internazionale dal 2019 per identificare e scalare opportunità ad alto potenziale nel settore agroalimentare, ha annunciato un nuovo investimento in Nunatak, una start-up argentina focalizzata sullo sviluppo di bioinput microbiologici di nuova generazione.L'hub promuove l'innovazione nell'ecosistema agroalimentare italiano...

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EFA News - European Food Agency
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