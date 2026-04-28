AgrofoodBic nel capitale di Nunatak

AgrofoodBic, un hub di open innovation multi-azienda attivo a livello nazionale e internazionale dal 2019 per identificare e scalare opportunità ad alto potenziale nel settore agroalimentare, ha annunciato un nuovo investimento in Nunatak, una start-up argentina focalizzata sullo sviluppo di bioinput microbiologici di nuova generazione.L'hub promuove l'innovazione nell'ecosistema agroalimentare italiano...