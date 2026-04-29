Olio extravergine di oliva: alleato del metabolismo

Grazie all’approfondimento promosso da AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) in collaborazione con Italia Olivicola, è emerso che l’olio extravergine di oliva si conferma come un alleato strategico non solo in ambito di prevenzione, ma anche per l’attività sportiva e per i percorsi di controllo di peso, in quanto se utilizzato in modo corretto, l’olio extravergine può aiutare nel miglioramento del metabolismo, nel recupero muscolare e nella gestione dell’energia.

Quindi, l’olio non può essere considerato soltanto un semplice condimento, ma un vero “interruttore metabolico”: i suoi composti bioattivi, infatti, contribuiscono a modulare infiammazione, risposta glicemica e utilizzo dei grassi da parte dell’organismo. Per quanto riguarda l’attività fisica ad alta intensità, l’olio extravergine aiuta con l’infiammazione muscolare, in quanto favorisce tempi di recupero più rapidi e allo stesso tempo fornisce energia stabile e prolungata. L’olio serve anche a regolare l’appetito e a ridurre la fame nervosa, mentre la presenza di grassi rallenta l’assorbimento degli zuccheri, evitando picchi glicemici. Inoltre, se l’olio viene abbinato correttamente ad altri alimenti, come verdure, cereali, legumi e anche spezie, si hanno diversi effetti positivi sul metabolismo, rendendo l’olio un elemento funzionale della dieta.

Alberto Amoroso, il Presidente di AIFO, sottolinea l’importanza della qualità dell’olio extravergine di oliva non solo per il gusto, ma anche per il suo impatto sull’organismo. A tal proposito, aggiunge: “Tutte le attività che stiamo portando avanti insieme ad Italia Olivicola nell’attuazione del Programma Operativo previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115 hanno proprio questo obiettivo: informare e accompagnare verso scelte alimentari più consapevoli, valorizzando il lavoro dei frantoiani e la qualità reale dell’olio extravergine di oliva”.