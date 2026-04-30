Heineken: inaugurato hub in India

Heineken ha inaugurato ufficialmente a Hyderabad il suo Centro Heineken Business Services India (Hbs India), segnando una tappa significativa nel percorso di trasformazione globale e produttività dell'azienda, nell'ambito della strategia EverGreen 2030. Attraverso la creazione di centri di competenza globali basati su nuove tecnologie, Heineken consente alle filiali locali di concentrarsi sull'esecuzione e sul successo con clienti e consumatori nei rispettivi mercati.

Il Centro entra a far parte della crescente rete globale di hub multifunzionali di Business Services di Heineken, affiancandosi ai Centri già esistenti in Polonia, Messico e Brasile. L'apertura del Centro in India rafforza la presenza globale di Heineken, colma una lacuna strategica in Asia e supporta i mercati di tutto il mondo.

“L'apertura di Heineken Business Services India rappresenta un'importante pietra miliare nel rafforzamento dei principi fondamentali alla base di EverGreen 2030. Ampliando la nostra presenza globale nei servizi aziendali, supportiamo modalità di lavoro più efficienti e digitalizzate, che si traducono in ulteriori vantaggi in termini di produttività e uniformità in tutta l'azienda", spiega Harold van den Broek, direttore finanziario Heineken

“Hbs India riflette il nostro impegno a lungo termine nella creazione di una rete globale interconnessa di Centri. Hyderabad offre una profonda competenza in ambito digitale, intelligenza artificiale e servizi aziendali, e siamo entusiasti di ampliare le nostre capacità da questa posizione strategica", aggiunge da parte sua Ákos Magyari, direttore Senior Heineken Business Services (Hbs).

Il Centro supporterà le operazioni finanziarie, i servizi digitali e tecnologici, i dati e l'analisi, nonché la trasformazione dei processi aziendali globali. Progettato secondo gli standard globali di Heineken per l'ambiente di lavoro, riflette l'impegno dell'azienda verso la collaborazione, la cultura, l'innovazione e lo sviluppo dei talenti. Il centro di Hyderabad contribuisce in modo determinante all'espansione pianificata di Heineken Business Services, che dovrebbe raggiungere circa 3000 posizioni a livello globale in tutte le sedi di Hbs entro il 2030.