Ue, cala rischio povertà

Nel 2025, 92,7 milioni di persone nell'UE, pari al 20,9% della popolazione, erano a rischio di povertà o esclusione sociale. Lo sottolinea Eurostat, l'ufficio statistico dell'ue, secondo cui queste persone vivevano in famiglie che presentavano almeno uno dei tre seguenti fattori di rischio di povertà ed esclusione sociale: rischio di povertà, grave deprivazione materiale e sociale e vivere in una famiglia con un'intensità lavorativa molto bassa. Rispetto al 2024, il numero di persone a rischio è diminuito di 600.000 unità (da 93,3 milioni, pari al 21,0% della popolazione).



La percentuale più alta di persone a rischio di povertà o esclusione sociale è stata registrata in Bulgaria (29,0%), seguita da Grecia (27,5%) e Romania (27,4%). Al contrario, le percentuali più basse sono state registrate in Repubblica Ceca (11,5%), Polonia (15,0%) e Slovenia (15,5%).



Per quanto riguarda il profilo delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE, secondo Eurostat parliamo di donne, giovani adulti di età compresa tra 18 e 24 anni, persone con un basso livello di istruzione e disoccupati: sonmo loro che avevano, in media, una maggiore probabilità di essere a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2025 rispetto ad altri gruppi all'interno della popolazione dell'UE.



Analizzando i dati per sesso, il rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE era più elevato per le donne che per gli uomini (21,9% contro 19,8%). Per quanto riguarda l'età, il rischio più elevato di povertà o esclusione sociale nell'UE è stato registrato per i giovani adulti di età compresa tra 18 e 24 anni (26,3%), mentre il rischio più basso è stato registrato per gli adulti di età pari o superiore a 65 anni (18,8%).



Inoltre, il rischio di povertà o esclusione sociale era del 19,1% per gli adulti di età compresa tra 25 e 49 anni e del 20,8% nella popolazione di età compresa tra 50 e 64 anni. La fascia d'età più giovane, quella dei minori di 18 anni, ha registrato un rischio relativamente elevato di povertà o esclusione sociale (24,3%).



Oltre all'età, il livello di istruzione ha avuto un impatto significativo sul rischio di povertà o esclusione sociale. A livello UE, più di un terzo (34,2%) delle persone di età pari o superiore a 18 anni con un basso livello di istruzione (livelli 0-2 della Classificazione Internazionale Standard dell'Istruzione (ISCED)) era a rischio di povertà o esclusione sociale, rispetto al 10,3% delle persone della stessa fascia d'età con un livello di istruzione terziario (alto, con livelli ISCED 5-8). La percentuale corrispondente per le persone con un livello di istruzione medio (livelli ISCED 3-4) era del 19,2%.



I disoccupati hanno affrontato un rischio particolarmente elevato di povertà o esclusione sociale. Nell'UE, nel 2025, il 66,3% dei disoccupati di età pari o superiore a 18 anni era a rischio di povertà o esclusione sociale. Le persone inattive (esclusi i pensionati) hanno affrontato il secondo rischio più elevato, in base a un'analisi per stato di attività, con il 44,3% a rischio.



A titolo di confronto, la percentuale di pensionati a rischio di povertà o esclusione sociale era del 17,6%, mentre quella dei lavoratori occupati in tale situazione era del 10,9%.



A livello UE, le famiglie con figli a carico hanno affrontato un rischio leggermente maggiore di povertà o esclusione sociale rispetto a quelle senza figli a carico. Oltre un quinto (22,1%) delle persone che vivono in famiglie con figli a carico nell'UE era a rischio di povertà o esclusione sociale, una percentuale leggermente superiore rispetto alla percentuale corrispondente tra le famiglie senza figli a carico (19,8%).



Tuttavia, sottolinea Eurostat, questi tassi variavano considerevolmente tra i paesi dell'UE. Per le persone che vivono in famiglie con figli a carico, il tasso variava da picchi del 29,9% in Spagna, 29,4% in Romania e 29,1% in Bulgaria fino al 12,2% a Cipro, 11,7% nei Paesi Bassi e 10,4% in Slovenia. Per coloro che vivono in famiglie senza figli a carico, i tassi variavano dal 33,4% in Lettonia, 32,3% in Lituania e 28,9% in Bulgaria al 12,8% in Lussemburgo, 12,3% in Slovacchia e 9,6% nella Repubblica Ceca.