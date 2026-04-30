Birra Moretti la fa semplice

Dopo il lancio della campagna di comunicazione (vedi articolo EFA News) per promuovere il piacere della tavola italiana più autentica e semplice, Birra Moretti annuncia tre eventi a Milano, Napoli e Roma: si comincerà a Milano, il 7 maggio presso Pizza Stella (Via Cadore 48) con la serata “Milano mangia come piace a noi”.

Con queste serate, l’obiettivo di Birra Moretti è quello di sostenere un’esperienza incentrata sul mangiare senza troppe complicazioni e su un tipo di tavola che vede come protagonista la condivisione con le persone con cui si sta bene, il tutto accompagnato dalla birra giusta. Infatti, secondo un’indagine condotta da AstraRicerche per Birra Moretti, è emerso che la maggior parte degli italiani preferisce un’esperienza a tavola più semplice e genuina, sentendosi a disagio in contesti troppo sofisticati.

In occasione degli eventi saranno i content creator a raccontare il messaggio di “Mangiare come piace a noi”, i quali diventeranno gli ambasciatori del progetto nelle diverse città italiane: Milano vedrà come ospiti Niccolò Califano, cuoco, content creator ed ex concorrente di MasterChef, e Margherita Pontecorvo, conosciuta come “Pitta” e per i suoi contenuti ironici e pungenti.

La seconda tappa a Napoli si terrà il 27 maggio presso Masardona Friggitoria, insieme a Stefano Maiolica, mentre la terza tappa sarà a Roma il 18 giugno da Margherita – Osteria della Scrofa, insieme a Ruben.