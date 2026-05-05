Gruppo Building è al... Settimo cielo

Il Gruppo Building, nato a Torino nel 1983 come real estate developer, ha perfezionato la vendita ad Ares Management Corporation ed Eurofund Group di una porzione strategica del Settimo Cielo Retail Park, per un valore complessivo di 77 milioni di euro, segnando la chiusura di un percorso ventennale che ha trasformato 380.000 mq di terreni in uno dei più grandi poli commerciali italiani.

L’acquisizione è stata perfezionata tramite un apposito fondo immobiliare italiano gestito da Kryalos SGR.

L'intervento vede coinvolti l’operatore specializzato Eurofund e il fondo di investimento internazionale Ares, attraverso la sua piattaforma Ares Real Estate, che gestisce capitali per circa 109,5 miliardi di dollari di AUM (Assets Under Management), con oltre 700 professionisti in 44 uffici tra Americhe, Europa e Asia-Pacifico.

L’operazione riguarda i lotti E-A2, F e B, comprensivi degli immobili sviluppati nella recente fase di ampliamento e di asset storici del progetto. In particolare, si tratta di asset sviluppati tra il 2018 e il 2022 nell’ambito dell’ampliamento della porzione del parco commerciale realizzata nella prima fase, già valorizzata con la precedente cessione del 2015 a investitori tedeschi facenti capo a UBS (tramite il veicolo italiano Gres).

Il valore riconosciuto riflette un rendimento competitivo, in linea con le prime yield registrate nelle principali operazioni del segmento retail park in Italia, confermando la qualità e la solidità dell’asset. Considerando anche la cessione della prima porzione del retail park, l’intero progetto ha generato ricavi complessivi per oltre 200 milioni di euro, tra corrispettivi derivanti dalla vendita delle due porzioni (circa 150 milioni) e canoni incassati nel tempo (circa 60 milioni), a testimonianza della solidità del modello di sviluppo adottato e della capacità del Gruppo Building di creare valore per tutti gli stakeholder.

L’operazione rappresenta il completamento di uno sviluppo interamente portato avanti dal Gruppo Building, che oltre a essere proprietario e gestore dell’asset, si è occupato anche di tutta la progettazione e della costruzione del Parco e dei successivi ampliamenti. Il progetto, infatti, ha origine con l’acquisizione di un’ampia area di terreni, su iniziativa del fondatore del Gruppo Building, l’architetto Piero Boffa, per avviare un’operazione di sviluppo commerciale di scala territoriale.

Nel corso degli anni il sito è stato oggetto di una trasformazione progressiva, supportata da investimenti infrastrutturali significativi: la società veicolo Settimo Sviluppo ha sostenuto oltre 25 milioni di euro destinati a urbanizzazioni, nuove viabilità e opere pubbliche, inclusa la riprogettazione dei flussi autostradali nell’area dell’intersezione A4/A5. L’operazione ha quindi contribuito a riqualificare il quadrante nord-est di Torino, aumentando accessibilità, servizi e attrattività dell’intero comparto urbano.

Con 80.000 mq di GLA e 66 insegne tra retail, ristorazione e tempo libero, Settimo Cielo è oggi il secondo retail park più esteso del Paese e un punto di riferimento commerciale nel Nord-Ovest.

I lotti ceduti comprendono asset prime, tra cui il complesso che ospita Decathlon e le più recenti strutture sportive e leisure, tra cui la Padel Arena più grande d’Europa, a conferma del posizionamento del parco come destination hub evoluto.

La cessione rappresenta la fase conclusiva della strategia di valorizzazione del Gruppo Building, dopo la vendita del 2015 a investitori tedeschi. L’ingresso di Ares Management, investitore istituzionale internazionale, e la collaborazione con Eurofund Group, operatore specializzato, garantiscono continuità gestionale e operativa, senza impatti sugli attuali tenant né sui livelli occupazionali.

“Questa operazione conclude un percorso iniziato oltre vent’anni fa da mio nonno e mio padre, l’architetto Piero Boffa - dichiara Luca Boffa, ceo del Gruppo Building - Settimo Cielo rappresenta una delle iniziative di sviluppo più rilevanti nel panorama retail italiano, capace di generare valore per il territorio e di consolidarsi come destinazione commerciale di riferimento. L’ingresso di partner del calibro di Eurofund e Ares Management conferma la forza dell’asset e la sua collocazione tra i principali retail park del Paese. Per il Gruppo Building si apre ora una nuova fase di investimento e crescita, con un portafoglio in espansione nei segmenti residenziale, mixed-use e hotellerie, in particolare tra Torino, Milano, Forte dei Marmi, la Costa Azzurra e la Liguria”.