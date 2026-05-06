Heineken: rinnovata partnership con Rijksmuseum

Heineken ha rinnovato della sua consolidata partnership con il Rijksmuseum fino alla fine del 2028. Questo rinnovo rafforza il legame tra due icone olandesi, unite da una missione condivisa: unire le persone e ispirare gli appassionati di cultura (anche quelli del futuro) ad apprezzare arte, cultura e storia.

Come marchio nato ad Amsterdam, Heineken condivide la passione del Rijksmuseum per la connessione tra le persone attraverso la cultura e la creatività. Insieme, puntiamo a creare esperienze che suscitino ispirazione e celebrino la ricchezza del patrimonio culturale.

Negli ultimi anni, Heineken e il Rijksmuseum hanno collaborato con successo a eventi che hanno riscosso grande successo tra gli amanti della cultura. Nei prossimi anni, l'azienda continuerà a sviluppare modalità innovative per rendere la cultura accessibile in modi nuovi ed entusiasmanti.

Questo legame risale alla fine del XIX secolo, quando Gerard Adriaan Heineken, fondatore di Heineken e membro del consiglio comunale di Amsterdam, contribuì a plasmare la rinascita culturale della città e sostenne la costruzione del Rijksmuseum, a pochi passi dal nostro birrificio originale in Stadhouderskade, oggi sede della Heineken Experience.

“Sono lieto di poter continuare questa collaborazione, che affonda le sue radici in oltre 150 anni di storia condivisa. L'impegno con partner come Heineken non solo porta supporto finanziario, ma crea anche un maggiore sostegno nella nostra società", afferma Taco Dibbits, direttore generale del Rijksmuseum.

“Il Rijksmuseum è una vera icona dei Paesi Bassi e una fonte di ispirazione. Come marchio nato ad Amsterdam, ci impegniamo a unire le persone, a ispirare (nuovi) amanti della cultura e a creare momenti indimenticabili. Per noi, questa partnership è molto più di una semplice sponsorizzazione: è una celebrazione della nostra storia comune e del potere della cultura di unire le persone", dichiara da parte sua Dolf van den Brink, amministratore delegato di Heineken.