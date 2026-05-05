Filosofia e Impresa: come prendere decisioni

Si terrà a maggio la seconda edizione di Fare Impresa Futuro (FIF): percorso formativo interdisciplinare che nasce dall’incontro tra la filosofia applicata e l’impresa. In questo percorso, gli strumenti del pensiero, come l’analisi critica, il confronto dialogico e la capacità di problematizzare, vengono visti come risorse concrete e operative per chi deve prendere decisioni in contesti incerti e in rapida trasformazione. La filosofia, nel contesto dell’impresa, aiuta a sviluppare la capacità critica per strutturare una conoscenza fondata e l’elasticità intellettuale per adattarsi ai cambi di paradigma. Gli incontri sono stati pensati per rivolgersi a imprenditori, manager, ricercatori e consulenti che vorrebbero affinare la propria capacità di leggere contesti complessi e mutevoli, migliorare la comprensione di problematiche eterogenee e rafforzare la propria abilità decisionale.

Il ciclo di incontri è promosso dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze e dal CenTraTec (Centro per il Trasferimento Tecnologico del CNR di Firenze), realizzato da Eurosportello con il co-finanziamento comunitario di Enterprise Europe Network. L’iniziativa, inoltre, gode del patrocinio del Comune di Firenze e della Camera di Commercio di Firenze.

Il percorso formativo prevede 8 incontri gratuiti, ideati con l’obiettivo di dare spazio alla riflessione pratica, al confronto e agli approfondimenti su aspetti dati per scontati o trascurati per le urgenze operative. Il primo appuntamento avrà luogo giovedì 7 maggio 2026 presso la Sala Corsi della Camera di Commercio di Firenze, durante il quale interverrà Massimo Manetti, Presidente della CCIAA di Firenze, insieme ad Andrea Paci, Ordinario di Strategia d’impresa e Corporate governance.