Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Hotellerie. Generali RE rifinanzia il Four Season di Madrid
Operazione da 330 milioni di euro per l'immobile di Mohari Hospitality
Mohari Hospitality, investitore globale focalizzato sulla proprietà e sullo sviluppo a lungo termine di immobili di lusso nel settore dell'ospitalità, ha annunciato il rifinanziamento del Four Seasons Hotel Madrid, a seguito del passaggio alla proprietà esclusiva dell'immobile. Il rifinanziamento è stato gestito da Generali Real Estate SGR, uno dei principali fornitori di debito immobiliare in Eur...
Fc - 59709
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency