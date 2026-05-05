It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Hotellerie. Generali RE rifinanzia il Four Season di Madrid

Operazione da 330 milioni di euro per l'immobile di Mohari Hospitality

Mohari Hospitality, investitore globale focalizzato sulla proprietà e sullo sviluppo a lungo termine di immobili di lusso nel settore dell'ospitalità, ha annunciato il rifinanziamento del Four Seasons Hotel Madrid, a seguito del passaggio alla proprietà esclusiva dell'immobile. Il rifinanziamento è stato gestito da Generali Real Estate SGR, uno dei principali fornitori di debito immobiliare in Eur...

Fc - 59709

EFA News - European Food Agency