Hotellerie. Generali RE rifinanzia il Four Season di Madrid

Mohari Hospitality, investitore globale focalizzato sulla proprietà e sullo sviluppo a lungo termine di immobili di lusso nel settore dell'ospitalità, ha annunciato il rifinanziamento del Four Seasons Hotel Madrid, a seguito del passaggio alla proprietà esclusiva dell'immobile. Il rifinanziamento è stato gestito da Generali Real Estate SGR, uno dei principali fornitori di debito immobiliare in Eur...