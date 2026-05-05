Diagram mostra il ruolo trasformativo dell'agritech

Il calendario della sostenibilità italiana ha segnato il 3 maggio una data critica. In quel giorno l'ltalia ha ufficialmente esaurito l’intero budget di risorse naturali che gli ecosistemi del Paese sono in grado di rigenerare nell’arco di dodici mesi. Per il resto dell’anno solare, l’Italia vivrà in uno stato di deficit ecologico, attingendo alle riserve del futuro e sovrasfruttando il capitale naturale...