Partesa conquista Verona con My Spirits

Degustazioni, formazione, intrattenimento e due anteprime. È questo il succo di My Spirits, il grande evento dedicato al mondo degli spirits di qualità di Partesa, parte del gruppo Heineken Italia specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale horeca. La manifestazione, lunedì 4 maggio, ha riunito a Verona i professionisti del fuoricasa italiano, confermandosi ancora una volta una concreta occasione di confronto, aggiornamento e sviluppo di nuove opportunità di business per il settore.

Nel corso della giornata, i visitatori hanno infatti potuto esplorare le principali tendenze del bere miscelato, degustando in purezza oltre 100 referenze nelle due isole tematiche “Agave & Gin” e “Whisky & Rum” e scoprendo più di 50 cocktail proposti nei 16 banchi mixology curati dai produttori partner.

Grande interesse anche per il corner dedicato ai cocktail in fusto, soluzione sempre più apprezzata per l’efficienza del servizio, e per lo spazio riservato a Liq.ID, la linea di spirits a marchio Partesa. Ampia partecipazione, poi, alle due masterclass formative: il “Vermouth Lab” con Fulvio Piccinino e l’approfondimento firmato Giffard dedicato agli analcolici nella mixology contemporanea. Partecipatissimi anche i live show firmati dai grandi nomi del bartending italiano Claudio Peri, Enrico Bellucci e Federica Geirola, orchestrati da Bruno Vanzan.

Proprio My Spirits è stata anche l’occasione per presentare in anteprima due nuove referenze della linea Liq.ID, Mexava e Triple Sec, che vanno ad arricchire un portfolio nato nel 2021 e oggi composto da 15 referenze tra Aperitivo, Spirits e Amaro, sviluppato per rispondere alle esigenze della mixology professionale con prodotti dalla qualità costante, identità e performance affidabili.

Mexava (37% Vol.) è una tequila dal profilo autentico e accessibile, prodotta in Messico secondo tradizione a partire da agave blu. Pensata per la miscelazione moderna, si distingue per un carattere fresco e immediato, un profumo leggero con note di agave fresca e sfumature agrumate, e un gusto morbido e bilanciato, con chiusura pulita. Caratteristiche che la rendono ideale per cocktail classici come Margarita e Paloma, ma anche per interpretazioni contemporanee.

Accanto a Mexava, debutta anche il nuovo Triple Sec Liq.ID (32% Vol.), ottenuto dalla distillazione di scorze di arancia amara e arance dolci, pensato per apportare freschezza e complessità aromatica ai grandi classici della miscelazione come Margarita, Cosmopolitan e Sidecar. Intenso e agrumato, il suo dolce-amaro equilibrato permette di integrarlo perfettamente nelle ricette, valorizzando struttura e intensità di cocktail.

Con queste nuove referenze, Liq.ID conferma il proprio percorso di crescita come linea di riferimento per il canale Ho.Re.Ca., con un’offerta in continua evoluzione pensata per accompagnare i professionisti del settore nella costruzione di una proposta di qualità, coerente e al passo con le tendenze del mercato.

Partesa, attiva da 37 anni, oggi opera in 15 regioni, impiega circa 1.000 persone e conta oltre 37.000 clienti horeca, a cui offre un ampio portfolio di prodotti di qualità: oltre 8.000 referenze nell’ambito della birra, del vino, degli spirits, delle bevande analcoliche e del food).