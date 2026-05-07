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Caffè varietà robusta: scoperto mix che può aumentare la resa
Ricercatori Nestlé rivelano i risultati di otto anni di sperimentazione in Costa d'Avorio
Una nuova ricerca condotta in Costa d'Avorio dimostra che la coltivazione di un mix di sei varietà di caffè robusta, rigorosamente testate e validate, può aumentare la resa fino all'86%, utilizzando gli stessi input della varietà locale comunemente impiegata. La produzione di caffè in Costa d'Avorio riveste un ruolo importante per il sostentamento degli agricoltori, ma il settore è sempre più espost...
lml - 59799
EFA News - European Food Agency
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