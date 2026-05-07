Caffè varietà robusta: scoperto mix che può aumentare la resa

Una nuova ricerca condotta in Costa d'Avorio dimostra che la coltivazione di un mix di sei varietà di caffè robusta, rigorosamente testate e validate, può aumentare la resa fino all'86%, utilizzando gli stessi input della varietà locale comunemente impiegata. La produzione di caffè in Costa d'Avorio riveste un ruolo importante per il sostentamento degli agricoltori, ma il settore è sempre più espost...