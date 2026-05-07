Roma: blitz nel mercato ittico, oltre 5000 kg sequestrati

5184 kg di prodotti ittici sono finiti sotto sequestro in un mercato nella zona Nord Ovest di Roma. Il blitz è stato effettuato dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia Costiera di Roma Fiumicino sotto il coordinamento del centro controllo area pesca di Civitavecchia. Tra le merci decretate irregolari figurano gamberi, totani, polpi e tonni rossi, tutti privi di tracciabilità e, in qualche caso, scaduti da due anni.

Il materiale è risultato privo di documentazione che ne attestasse la provenienza. Per 40 kg di pesce sfilettato, la data di scadenza era collocata al 2024, con potenziali gravi rischi per la salute dei consumatori. L'operazione si è conclusa con sanzioni superiori agli 11mila eur a carico dei responsabili.