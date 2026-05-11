Gran Bretagna, pun in crisi nera

È crisi nera in Gran Bretagna nel settore dei pub. Lo confermano le ultime statoistiche secondo cui, nei primi tre mesi dell'anno, ogni giorno hanno chiuso due pub. Tanto che la BBPA, la British beer and pub association - la principale associazione di categoria del Regno Unito che rappresenta pub e birrifici e i cui membri producono oltre il 90% della birra britannica e gestiscono 20.000 pub del Paese - chiede al governo di intervenire per una salvaguardia del settore a lungo termine.



Secondo la Bbpa, nei primi tre mesi di quest'anno, in Gran Bretagna hanno chiuso complessivamente 161 pub, l'equivalente di quasi due al giorno: l'associazione di categoria ha affermato che le chiusure in Inghilterra, Scozia e Galles hanno comportato la perdita di oltre 2.400 posti di lavoro, metà dei quali occupati da giovani. Nello stesso periodo del 2025, cioè nel primo trimestre, hanno chiuso 128 pub: il dato del 2026, dunque, rappresenta un aumento del 26% delle chiusure trimestrali dall'inizio dell'anno.



La BBPA sostiene che l'entità delle chiusure evidenzia l'importanza dell'agevolazione fiscale specifica per i pub, entrata in vigore ad aprile scorso, ma anche la necessità di un piano a lungo termine per salvare i pub di quartiere, vitali per le comunità di tutto il Regno Unito. L'associazione di categoria ha dichiarato che la combinazione di agevolazioni vitali, ma temporanee, con un carico fiscale sproporzionato e nuovi costi elevati, impone al governo di continuare a collaborare con il settore per un piano a lungo termine volto a salvare pub, posti di lavoro e il cuore delle comunità.



Considerato che il settore della birra e dei pub immette nell'economia oltre 34 miliardi di sterline in un solo anno e sostiene più di un milione di posti di lavoro, metà dei quali occupati da giovani tra i 16 e i 24 anni, la BBPA afferma che il governo deve continuare a impegnarsi a sostegno del settore.



La BBPA ha dichiarato che la chiave per garantire il futuro dei pub è una riforma permanente ed equa delle imposte sulle attività commerciali, una riduzione dell'accisa sulla birra e dell'IVA e una riduzione degli oneri normativi.



"L'entità di queste chiusure è evitabile perché i pub hanno un'attività fiorente, ma i loro profitti vengono annullati da un carico fiscale sproporzionato e da costi enormi - spiega Emma McClarkin, ceo della British Beer and Pub Association - Per troppi, l'enorme peso delle tasse e dei costi normativi li ha costretti a chiudere, il che non farà altro che danneggiare le comunità, i lavoratori e l'economia in generale".



"Questo - aggiunge McClarkin - sottolinea perché l'agevolazione governativa sulle imposte locali per le imprese fosse così necessaria e quanto gradito sia stato il sostegno offerto. Vogliamo collaborare con il governo per definire un piano permanente a lungo termine che garantisca bollette più basse in modo permanente, un sistema più equo e, in definitiva, la tutela di questo settore prezioso. Ciò significa più posti di lavoro, la salvaguardia di spazi comunitari di pregio, vie commerciali vivaci e maggiori investimenti e crescita".



Le regioni che hanno subito maggiormente le chiusure nette di pub in Inghilterra sono state Londra e il Sud-Est, con lo 0,5% di chiusure, seguite dall'Inghilterra orientale con lo 0,4%. Il Nord-Est ha subito il minor numero di chiusure, con un saldo netto dello 0,1%. La Scozia ha perso 41 pub, pari all'1%.



Secondo la BBPA l'impatto di tutte le misure di bilancio aggiunte nel novembre 2025 è stato di ben 322 milioni di sterline di costi per pub e birrifici, il che significa decisioni incredibilmente difficili per molti e un forte freno agli investimenti e alla crescita. Questo dato non include l'importante agevolazione fiscale del 15% specifica per i pub e il congelamento in termini reali delle imposte sugli immobili commerciali.



Per ogni tre sterline spese in un pub, una sterlina va direttamente al fisco, ha sottolineato la BBPA. Nel 2025, il numero totale di pub che hanno chiuso nel Regno Unito è stato di 336. Negli ultimi cinque anni, si sono registrate quasi 2.200 chiusure nette di pub, con un calo del numero di pub da 46.829 nel 2020 a 44.656 nel 2025.



La BBPA ha avvertito che la chiusura dei pub avrà un ulteriore impatto su coloro che fanno parte della filiera produttiva, inclusi agricoltori, birrifici e altre industrie che costituiscono l'ecosistema più ampio del settore.