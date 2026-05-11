Heineken segna un cambio di... marketing
Le nuove agenzie globali per guidare la prossima fase di crescita del marchio
Heineken ha annunciato l'esito della revisione del suo ecosistema di agenzie di marketing globali, nominando un nuovo gruppo di partner creativi, di produzione e media per accelerare la prossima fase di crescita del suo portafoglio di marchi globali e di punta.
A seguito di una gara d'appalto, Heineken ha riconfermato Dentsu come agenzia per i media globali e Publicis per la produzione secondaria globale. Il team creativo globale è stato consolidato in tre holding: Publicis, WPP e Stagwell. La creatività per il marchio Heineken non rientrava nell'ambito di questa revisione e continua ad essere gestita da Publicis.
“Questo - spiega Bram Westenbrink, Chief Commercial Officer Heineken - rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita EverGreen 2030 di Heineken e nell'ambizione di costruire un modello di agenzia più snello, efficace e a prova di futuro, progettato per offrire un maggiore impatto creativo, efficienza operativa e coerenza su larga scala. Il passaggio a un numero minore di agenzie partner, ma di qualità superiore e di dimensioni maggiori, fa parte della nostra più ampia trasformazione commerciale guidata da Freddy Ai".
Freddy Ai, lo ricordiamo, è il nuovo passo nel percorso di trasformazione digitale presentato a ottobre 2025 in ocasione del disvelamento della visione di lungo periodo con EverGreen 2030 (leggi notizia EFA News): Freddy.ai è la nuova agenzia interna che integra l’intelligenza artificiale nei processi creativi e di marketing. Il nome, ispirato al fondatore Freddy Heineken, racchiude l’ambizione di unire l’eredità pionieristica del brand con le tecnologie più avanzate: l'agenzia interna, infatti, è concepita come una vera e propria agenzia interna che mette a disposizione dei team marketing e brand management strumenti di intelligenza artificiale generativa per la creazione di contenuti, concept e campagne.
La nuova struttura di marketing appena inaugurata, invece, garantisce che i marchi globali di Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados e Tiger, così come alcuni marchi locali prioritari, siano supportati da un gruppo mirato di partner strategici, consentendo una costruzione del marchio più solida attraverso una collaborazione più profonda e una maggiore coerenza e scalabilità in tutti i mercati.
“Il nostro nuovo ecosistema di agenzie - sottolinea Jorn Socquet, senior director global brand Impact & Growth Transformation di Heineken - è un fattore chiave per la realizzazione della nostra ambizione di costruire marchi più forti e distintivi su larga scala. Collaborando con un numero più ristretto di agenzie di livello mondiale, creiamo le condizioni per una collaborazione più profonda, una maggiore focalizzazione strategica e una creatività di maggiore impatto. Allo stesso tempo, questo modello ci consente di operare con maggiore velocità ed efficienza, garantendo la fornitura costante di lavori di alta qualità per il nostro portfolio di marchi a livello globale e locale. Siamo grati a tutte le agenzie partecipanti per il loro impegno durante questo lungo processo. La qualità del pensiero, della creatività e del talento dimostrati è stata eccezionale".
La transizione al nuovo modello di agenzie inizierà immediatamente, con un'implementazione graduale allineata ai cicli di pianificazione del marchio per garantire continuità e stabilità aziendale in tutti i mercati.
L'annuncio del nuovo marketing appena varato, sottolinea la nota ufficiale del birrificio, riflette il costante impegno di Heineken negli investimenti a lungo termine sul marchio, nell'innovazione del marketing e nella costruzione di un ecosistema di marketing più connesso ed efficace a livello globale.
A seguito di una gara d'appalto, Heineken ha riconfermato Dentsu come agenzia per i media globali e Publicis per la produzione secondaria globale. Il team creativo globale è stato consolidato in tre holding: Publicis, WPP e Stagwell. La creatività per il marchio Heineken non rientrava nell'ambito di questa revisione e continua ad essere gestita da Publicis.
“Questo - spiega Bram Westenbrink, Chief Commercial Officer Heineken - rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita EverGreen 2030 di Heineken e nell'ambizione di costruire un modello di agenzia più snello, efficace e a prova di futuro, progettato per offrire un maggiore impatto creativo, efficienza operativa e coerenza su larga scala. Il passaggio a un numero minore di agenzie partner, ma di qualità superiore e di dimensioni maggiori, fa parte della nostra più ampia trasformazione commerciale guidata da Freddy Ai".
Freddy Ai, lo ricordiamo, è il nuovo passo nel percorso di trasformazione digitale presentato a ottobre 2025 in ocasione del disvelamento della visione di lungo periodo con EverGreen 2030 (leggi notizia EFA News): Freddy.ai è la nuova agenzia interna che integra l’intelligenza artificiale nei processi creativi e di marketing. Il nome, ispirato al fondatore Freddy Heineken, racchiude l’ambizione di unire l’eredità pionieristica del brand con le tecnologie più avanzate: l'agenzia interna, infatti, è concepita come una vera e propria agenzia interna che mette a disposizione dei team marketing e brand management strumenti di intelligenza artificiale generativa per la creazione di contenuti, concept e campagne.
La nuova struttura di marketing appena inaugurata, invece, garantisce che i marchi globali di Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados e Tiger, così come alcuni marchi locali prioritari, siano supportati da un gruppo mirato di partner strategici, consentendo una costruzione del marchio più solida attraverso una collaborazione più profonda e una maggiore coerenza e scalabilità in tutti i mercati.
“Il nostro nuovo ecosistema di agenzie - sottolinea Jorn Socquet, senior director global brand Impact & Growth Transformation di Heineken - è un fattore chiave per la realizzazione della nostra ambizione di costruire marchi più forti e distintivi su larga scala. Collaborando con un numero più ristretto di agenzie di livello mondiale, creiamo le condizioni per una collaborazione più profonda, una maggiore focalizzazione strategica e una creatività di maggiore impatto. Allo stesso tempo, questo modello ci consente di operare con maggiore velocità ed efficienza, garantendo la fornitura costante di lavori di alta qualità per il nostro portfolio di marchi a livello globale e locale. Siamo grati a tutte le agenzie partecipanti per il loro impegno durante questo lungo processo. La qualità del pensiero, della creatività e del talento dimostrati è stata eccezionale".
La transizione al nuovo modello di agenzie inizierà immediatamente, con un'implementazione graduale allineata ai cicli di pianificazione del marchio per garantire continuità e stabilità aziendale in tutti i mercati.
L'annuncio del nuovo marketing appena varato, sottolinea la nota ufficiale del birrificio, riflette il costante impegno di Heineken negli investimenti a lungo termine sul marchio, nell'innovazione del marketing e nella costruzione di un ecosistema di marketing più connesso ed efficace a livello globale.
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EFA News - European Food Agency
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