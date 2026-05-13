Svolta epocale per la Guinness: aperto il nuovo biririfcio





Svolta storica per la Gionness. Per la prima volta la birra scura nata in Irlanda non sarà prodotta solo nello storico stabilimento di St. James's Gate a Dublino, conosviuto anche come la "casa della Giinness" affittato nel 1759 da Arthur Guinness alla cifra di 45 sterline all'anno per una durata di novemila anni. Ebbene Diageo ha inaugurato il nuovo birrificio a Littleconnell, nella contea di Kildare, a 50 chilometri da Dublino: sul tavolo la multinazionale ha messo un investimento da 300 milioni di euro che rientra in un piano monstre da 1 miliardo di euro per la produzione in Irlanda entro il 2029.

Inaugurato ufficialmente dal Taoiseach (Primo ministro della Repubblica d'Irlanda) Micheál Martin, il nuovo birrificio è stato costruito in meno di 18 mesi su un sito di 40 acri ed è alimentato al 100% da elettricità rinnovabile. Il progetto, sostenuto da Enterprise Ireland, l'agenzia governativa responsabile del supporto alle imprese irlandesi nel settore manifatturiero e dei servizi commercializzati a livello internazionale, ha creato più di 50 ruoli permanenti altamente qualificati, sottolineando il contributo di Diageo allo sviluppo regionale e all'occupazione qualificata di una zona depressa visto che Kildare era considerata ormai da anni una specie di "città dormitorio" appendice della capitale Dublino.

Il birrificio Littleconnell Brewery produrrà una gamma di birre ad alta e bassa fermentazione (ale e lager), tra cui Rockshore, Harp, Smithwick’s e Kilkenny, oltre a noti marchi di birra su licenza come Carlsberg, rifornendo sia il mercato irlandese che quello internazionale e rafforzando il ruolo dell'Irlanda all'interno della rete di produzione globale di Diageo.L'intenzione è quella di raddoppiare la capacità entro il 2026 tramite un ulteriore investimento per la produzione di Guinness.

Con l'ottenimento dell'autorizzazione edilizia, Diageo ha, inoltre, confermato i piani per un investimento di circa 400 milioni di euro destinato allo sviluppo di un secondo birrificio a Littleconnell nei prossimi tre anni, con l'inizio dei lavori previsto nel 2026. Il nuovo impianto, noto come Brewery 2, sarà dedicato alla produzione di Guinness e Guinness 0.0 e più che raddoppierà la capacità totale del sito, sostenendo la crescita globale di Guinness.

Come parte dell'investimento di quasi 1 miliardo di euro tra il 2020 e il 2029, Diageo ha già completato i lavori a St James’s Gate avviati nel 2024 (leggi notizia EFA News) e nel suo sito di confezionamento di Belfast (leggi notizia EFA News) per aumentare la capacità e sostenere la Guinness 0.0: sono inoltre previsti ulteriori interventi per supportare la decarbonizzazione di St James’s Gate.

Littleconnell integra tecnologie avanzate di produzione e di processo per ridurre il consumo di energia e acqua. Il suo design dovrebbe evitare fino a 15.000 tonnellate di emissioni di carbonio all'anno rispetto a un impianto di scala simile, supportando gli impegni di sostenibilità "Spirit of Progress" di Diageo.

“L'apertura del nuovo birrificio Diageo di Littleconnell, nella contea di Kildare, rappresenta un forte voto di fiducia nell'Irlanda e nel nostro futuro come esportatore leader a livello mondiale di alimenti e bevande sostenibili - sottolinea il Taoiseach Micheál Martin - Questa struttura sottolinea il ruolo centrale che l'Irlanda svolge all'interno della rete globale di produzione di birra dell'azienda ed evidenziando la forza del nostro settore agroalimentare e delle bevande sulla scena internazionale. Scegliendo di investire su questa scala in Irlanda e di aprire la strada alla produzione di birra a basse emissioni di carbonio di nuova generazione, Diageo sostiene i posti di lavoro qualificati, lo sviluppo regionale e la crescita delle esportazioni, aiutando al contempo l'Irlanda a far progredire le sue ambizioni climatiche attraverso l'innovazione”.

Aggiunge Sir Dave Lewis, Amministratore Delegato di Diageo, ha dichiarato: “la domanda di Guinness e Guinness 0.0 è in forte aumento. Oggi Diageo è orgogliosa di inaugurare il nostro nuovo birrificio all'avanguardia a Littleconnell, parte del nostro investimento di 1 miliardo di euro in Irlanda. Com'è appropriato che si trovi nella Contea di Kildare, il luogo di nascita di Arthur Guinness”.