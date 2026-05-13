Uova riducono rischio Alzheimer?

Secondo i ricercatori della Loma Linda University Health, il consumo di uova è associato a un minor rischio di diagnosi di malattia di Alzheimer nelle persone di età pari o superiore a 65 anni. I ricercatori hanno scoperto che mangiare un uovo al giorno per almeno cinque giorni alla settimana riduce il rischio di Alzheimer fino al 27%. "Rispetto a non mangiare mai uova, consumarne almeno cinque a settimana può ridurre il rischio di Alzheimer", ha affermato Joan Sabaté, docente presso la Loma Linda University School of Public Health e responsabile principale dello studio.

Anche un consumo meno frequente di uova ha ridotto significativamente il rischio di Alzheimer. I ricercatori hanno scoperto che mangiare uova da 1 a 3 volte al mese comportava una riduzione del rischio del 17%, mentre mangiarle da 2 a 4 volte a settimana comportava una riduzione del rischio del 20%, ha affermato Sabaté.

Lo studio, intitolato "Egg intake and the incidence of Alzheimer’s disease in the Adventist Health Study-2 cohort linked with Medicare data", è stato pubblicato la scorsa settimana sul Journal of Nutrition. I ricercatori hanno affermato di aver intrapreso lo studio a causa di una significativa lacuna di conoscenze sulla relazione tra fattori dietetici modificabili e rischio di malattia di Alzheimer.

Le uova sono note per essere una fonte di nutrienti chiave che supportano la salute del cervello, ha affermato Sabaté. Le uova forniscono colina, precursore dell'acetilcolina e della fosfatidilcolina, entrambe fondamentali per la memoria e la funzione sinaptica, come riportato nello studio. Le uova contengono anche luteina e zeaxantina, carotenoidi che si accumulano nel tessuto cerebrale e sono associati a un miglioramento delle prestazioni cognitive e a una riduzione dello stress ossidativo. Le uova contengono inoltre importanti acidi grassi omega-3 e i tuorli sono particolarmente ricchi di fosfolipidi, che costituiscono quasi il 30% dei lipidi totali dell'uovo e sono essenziali per la funzione dei recettori dei neurotrasmettitori.

I ricercatori hanno affermato di aver studiato il consumo di uova in modi visibili, come mangiarle in varie forme (strapazzate, fritte, sode, ecc.), e in modi nascosti, come le uova incluse in prodotti da forno e alimenti confezionati. I casi di malattia di Alzheimer nella coorte dell'Adventist Health Study 2 sono stati diagnosticati da medici, secondo i registri Medicare, su una popolazione di 40mila soggetti. L'idoneità è stata determinata utilizzando i file riassuntivi dei beneficiari Medicare. Il periodo medio di follow-up è stato di 15,3 anni.

Il team ha sottolineato che un consumo moderato di uova dovrebbe essere parte di una dieta equilibrata.