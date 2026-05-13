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La transizione digitale passa dal Veneto
Per la tech Aton traino da alimentare e retail
Le tech company Aton con headquarter a Villorba, nel Trevigiano, specializzata nell’informatica mobile chiude il primo trimestre 2026 con performance "in forte crescita", consolidando una posizione di leadership nel mercato di fascia alta della digitalizzazione aziendale. Nel primo trimestre dell’anno, periodo normalmente poco dinamico, Aton ha messo a segno un ordinato di 6,6 milioni di euro, dat...
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EFA News - European Food Agency
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