Intesa Sanpaolo/2. Cybersecurity priorità strategica per ogni impresa

In un contesto caratterizzato da rischi cyber sempre più evoluti, i temi della continuità operativa e della prevenzione assumono un interesse crescente per le imprese, anche alla luce del ruolo della protezione e delle coperture assicurative.

Questo il focus su cui è stato incentrato ieri pomeriggio presso la sede Simonelli Group l’incontro sul tema “C-Lab: continuità operativa e cyber security”, appuntamento con gli imprenditori regionali organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni nell’ambito del Laboratorio Esg Marche attivato nel gennaio 2024 da Intesa Sanpaolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche per accelerare la crescita sostenibile delle Pmi marchigiane, mettendo a disposizione progetti legati all’innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare.

Ad aprire i lavori Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, Alessio Castricini, vicepresidente Confindustria Marche, Nando Ottavi, presidente Simonelli Group, e Lauretta Filangieri, responsabile Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni. A seguire un serie di tavole rotonde sui temi della “Continuità operativa e cyber security” e sulla “Gestione del rischio cyber e ruolo della protezione assicurativa” con esperti della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, di Confindustria Marche e di Kpmg. Il dibattito si è altresì arricchito della case history sulla gestione della cyber security da parte della Simonelli Group, illustrata dal Chief Information Officer Simone Pupilli.

“Con l’incontro di oggi abbiamo voluto dare un focus specifico sulla cultura del rischio e quindi sulla protezione, un investimento strategico per la resilienza e la crescita delle Pmi", ha spiegato Florio. "Per supportare le imprese su fronti di estrema importanza per la loro competitività come sviluppo sostenibile, transizione digitale e sicurezza informatica, in sinergia con Intesa Sanpaolo Assicurazioni abbiamo sviluppato strumenti di protezione e finanziari ad hoc e, grazie ai nostri partner ed ai Laboratori Esg, siamo in grado di coinvolgere le aziende in percorsi di formazione digitale qualificata. Alle Pmi del territorio, inoltre, offriamo diversi strumenti di corporate finance attraverso un modello di advisory integrato unico nel panorama bancario italiano”.

“La cyber security non è più un ambito tecnico confinato all’IT, ma una priorità strategica per ogni impresa", ha detto da parte sua Castricini. "I rischi stanno diventando sempre più evoluti e sofisticati, mettendo a dura prova la resilienza delle organizzazioni. In questo contesto all'interno delle varie iniziative del laboratorio Esg è stato organizzato l'incontro odierno, perché diventa fondamentale confrontarsi e riflettere per adottare un approccio integrato che unisca tecnologia, competenze e cultura aziendale. Investire oggi in sicurezza significa garantire stabilità e competitività nel lungo periodo”.

La complessità dello scenario dei rischi informatici e la gravità delle conseguenze degli attacchi impongono una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema da parte delle imprese italiane, che stanno affrontando la sfida con un mix articolato di strategie, rafforzando i loro meccanismi di autenticazione e le loro politiche di contrasto a questi rischi. La consapevolezza dell’importanza di aumentare la sicurezza informatica emerge anche dai risultati dell’indagine che Intesa Sanpaolo ha realizzato tra novembre e dicembre 2025 coinvolgendo un campione dei propri gestori imprese che restituisce il sentiment del sistema produttivo su molteplici tematiche e dalla quale è emerso come tra i principali investimenti attesi per il 2026 la cyber-security sia tra le priorità, insieme all’intelligenza artificiale.