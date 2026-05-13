Fileni in campo, tra robotica e digitalizzazione

Si è svolta oggi, presso il Centro Aziendale Fileni di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, “Fileni in Campo 2026 - Innovazione e responsabilità nel biologico”, un’intensa giornata dedicata alla sperimentazione agronomica e al confronto tra mondo produttivo, ricerca e filiera agroalimentare. L'evento ha messo in luce le strategie adottate dal Gruppo per rendere l'agricoltura biologica più eff...