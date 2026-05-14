Agea, digitalizzazione al centro dei piani in agricoltura

Si è svolto a Firenze l’incontro tra Agea, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l’assessorato all’Agricoltura della Regione Toscana. Condivisa e fortemente voluta la linea decisa da Leonardo Marras, assessore agricoltura regionale, e Fabio Vitale, direttore Agea, sulla realizzazione di servizi innovativi per il territorio e per il comparto agricolo regionale. L'incontro ha posto le basi per un...