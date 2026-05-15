MoleCola, 100% italiana

MoleCola, la vera cola italiana, prodotta con una ricetta originale realizzata con ingredienti accuratamente selezionati, essenze e parti aromatiche, e imbottigliata in Italia nella sua iconica bottiglia in vetro da 33 cl, che rappresenta uno degli elementi distintivi del brand e che ha vinto l’International Design Award di Los Angeles nella categoria Material Design nel 2017, torna sul mercato con una nuova collezione: Bella Fuori Collection, unione tra design e percezione sensoriale.

Cinque texture diverse (Vita, Orizzonti, Hypnosis, Sogno e Harmonia) trasformano la bottiglia in un oggetto da guardare e toccare, capace di attivare tutti i sensi e che unisce il dialogo tra packaging e design, ma anche tra quotidianità e sostenibilità, in quanto diventa un oggetto da collezionare e riutilizzare.

Francesco Bianco, Co-founder MoleCola, afferma che: “Ogni bottiglia esprime una personalità distinta, diventando un segno da riconoscere e scegliere. Un tributo al design, un invito alla collezione, ma soprattutto il desiderio di raccontare il cuore pulsante del brand che passa da una forte identità italiana contemporanea fatta di ricerca, innovazione, sperimentazione e libertà espressiva. Perché per noi di MoleCola essere italiani è una questione di gusto, in tutti i sensi”.

MoleCole viene distribuita in oltre 40 Paesi ed è presente in 5 continenti, ma la filiera resta interamente italiana: la ricetta nasce a Torino e le referenze sono prodotte con acqua minerale naturale proveniente dalle Alpi Marittime Piemontesi, mentre le parti aromatiche sono accuratamente selezionate in provincia di Firenze e lo zucchero proviene da barbabietole coltivate da Italia Zuccheri, cooperativa che produce zucchero 100% italiano.