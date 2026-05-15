Fas, come proteggere il Garda

Si terrà domani, sabato 16 maggio a partire dalle ore 9:30 a Torbole sul Garda, presso l’ex Colonia Pavese, il convegno “Proteggere il Garda oggi, per un futuro migliore”, in cui si parlerà di svariati temi: dalle microplastiche presenti nella catena alimentare agli effetti delle nanoplastiche sulla salute umana, ma anche dell’inquinamento delle sorgenti del fiume Sarca e del monitoraggio ambientale del Lago di Garda.

L’iniziativa è organizzata da Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento di plastica, e dall’Associazione L.A.CU.S. nell’ambito del Festival della Sostenibilità del Garda e del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 promosso da ASviS, con il patrocinio del Comune di Nago-Torbole e della provincia autonoma di Trento.

Questo evento è la terza tappa di un percorso avviato sulle tre sponde del Garda, dopo San Felice del Benaco e Garda, nato con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, istituzioni e operatori economici sulla necessità di ridurre l’impatto dell’inquinamento plastico sugli ecosistemi e sulla salute.

Il programma prevede gli interventi della dottoressa Valentina Iannilli di ENEA, che approfondirà il viaggio delle microplastiche nella catena alimentare, della dottoressa Valeria Lencioni e del dottor Riccardo Sbarberi del MUSE, che presenteranno le analisi sugli inquinanti presenti nelle sorgenti del Sarca, e della dottoressa Anna Baroni, che illustrerà gli effetti delle nano e microplastiche sull’organismo umano. Verrà trattato anche il tema della tutela e del controllo del lago con l’intervento del 1° Luogotenente Antonio Veneroso, comandante della Guardia Costiera sul Lago di Garda.

Rosalba d’Aiello, referente regionale di Plastic Free per il Trentino-Alto Adige, e Angela Bartoli, referente Plastic Free per il Comune di Ledro dichiarano che: “Il Garda è uno dei patrimoni ambientali più preziosi del nostro Paese e oggi più che mai serve unire divulgazione scientifica e partecipazione civica. Con questo convegno vogliamo accendere i riflettori su problematiche spesso invisibili, come le microplastiche, che però incidono concretamente sull’ambiente e sulla qualità della nostra vita”.