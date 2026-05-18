Economia circolare: Italia troppo dipendente dall'import

L’Italia è leader in Europa per la circolarità, ma resta il Paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie dell’UE. Il 46,6% delle materie prime trasformate proviene dall’estero, contro una media UE del 22,4%, con la Spagna al 39,8%, la Germania al 39,5% e la Francia al 30,8%.Il costo di questa dipendenza sta diventando sempre più insostenibile. Nel 2025 la spesa per le im...