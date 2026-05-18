Heineken: un brindisi per accendere nuove connessioni

Ci sono momenti che vanno oltre la musica. Attimi sospesi in cui migliaia di sconosciuti diventano parte della stessa storia, uniti da una passione condivisa. È proprio lì, sotto lo stesso palco, che nascono le connessioni più belle. E spesso, quelle destinate a durare. Da sempre, Heineken è protagonista di questo spazio, dove la musica si trasforma in un linguaggio universale capace di connettere persone provenienti da ogni parte del mondo.

Dall’iconico Heineken Jammin’ Festival – uno degli appuntamenti più rappresentativi e amati della scena musicale italiana – il brand accompagna da generazioni gli appassionati di musica, trasformando ogni live in un’occasione di incontro e condivisione. Non solo concerti, ma esperienze capaci di far nascere amicizie autentiche e connessioni destinate a durare nel tempo.

Oggi quello stesso spirito prende forma nella piattaforma globale “Fans Have More Friends”, che riunisce tutte le sponsorizzazioni Heineken – dal calcio alla Formula 1, fino ai festival musicali – sotto una visione comune: condividere una passione è il modo più semplice e immediato per creare nuove connessioni, anche tra perfetti sconosciuti. In un’epoca segnata da una crescente solitudine, Heineken ribalta la prospettiva: i fan hanno più amici di quanto pensino. Nella musica, questo messaggio trova la sua espressione più potente.

Per celebrare il potere delle connessioni nate dalla musica, Heineken ha realizzato una partnership editoriale con Alessandro Cattelan e il suo podcast Supernova, creando un ponte tra l’eredità dell’Heineken Jammin’ Festival e il presente con l’episodio dedicato “Storia di un'amicizia e tanti concerti”. Tutto parte da una foto del 2001 che ritrae lo stesso Cattelan durante il Festival. Un ricordo che diventa spunto per una domanda semplice e nostalgica: quante amicizie nascono durante esperienze così intense? Quante connessioni che potrebbero evolvere rimangono lì, nell'adrenalina del momento? Da qui prende vita una call to action rivolta alla community del conduttore e del brand.

Tra le tante storie ricevute, emerge quella di Eva e Stefania, amiche fin dai tempi dell’Heineken Jammin’ Festival. Unite dalla passione per la musica, negli anni hanno condiviso concerti, esperienze e ricordi, trasformando un incontro casuale in un legame duraturo. La loro storia diventa il cuore di una puntata speciale di Supernova, disponibile online a partire dal 16 maggio, in cui Cattelan le invita a raccontare cosa significhi costruire un’amicizia che resiste nel tempo, partendo da una provocazione: la loro è un’eccezione. Perché se conoscersi durante un concerto o un festival è facile, restare in contatto lo è molto meno. E la domanda è immediata: quante connessioni nate sottopalco riescono davvero a durare?

Durante la puntata, Eva e Stefania testano anche la loro compatibilità musicale con il Clinker, il nuovo dispositivo sviluppato da Heineken e LePub con il supporto del proprio collettivo tech e innovation LeGarage, pensato per trasformare le connessioni fugaci dei festival in legami destinati a continuare oltre l’evento. Grazie al match tra gusti musicali, Clinker aiuta infatti a creare nuove amicizie a partire dalla musica che unisce. Inaspettatamente, il risultato tra le due amiche è solo del 7%: un twist ironico che sorprende tutti. Un paradosso che racconta una verità semplice: le connessioni più forti non nascono necessariamente dall’avere gli stessi gusti, ma dall’energia di una passione condivisa.