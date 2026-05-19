Api, un giorno dedicato ai "custodi" del futuro

Domani 20 maggio ricorre la 9a Giornata mondiale delle Api”, proclamata dall’ONU, che vede impegnata anche la Federazione Apicoltori Italiani (FAI) sigla che dal 1953 è portatrice di interesse presso le Istituzioni italiane, europee e internazionali - a sostenere questa storica decisione.

Lo slogan dell'edizione 2026, ossia "Siate uniti per le persone e per il pianeta", si propone di mettere in evidenza la lunga collaborazione tra genere umano e ape mellifera. Quella italiana, della sottospecie Apis mellifera Ligustica originaria della nostra Penisola (descritta nel 1806 dal naturalista Massimiliano Spinola), insieme all'Apis mellifera Sicula, endemica della Sicilia (descritta nel 1911 dall'entomologo Giuseppe Montagano), rappresenta il primo impollinatore (il 90% di tutti gli insetti utili presenti nei nostri ecosistemi), diffuso in modo capillare negli ambienti rurali, urbani, peri-urbani e naturali. Un'ape specializzata sia in campo aperto, sia nelle produzioni in serra.



"Quest’anno - sottolinea il presidente della FAI, Raffaele Cirone - la Giornata mondiale la dedichiamo agli apicoltori e alle apicoltrici: è infatti grazie al lavoro premuroso e incessante di oltre 77.000 allevatori che la nostra ape garantisce i fattori di produttività e sostenibilità della filiera agroalimentare del Sistema Italia. Grazie all'impollinazione delle api mellifere, infatti, si generano nel nostro Paese fino a 2 miliardi di euro di valore della produzione agroalimentare e 150 miliardi di euro di apporto ecosistemico".



I dati dell'apicoltura italiana parlano chiaro: l’ultimo censimento 2025 indica un patrimonio che supera 1.700.000 colonie di api, il cui valore è stimato in ben 500 milioni di euro: siamo in testa alle classifiche dell'Unione europea anche grazie all'attenzione delle istituzioni, del ministero dell'Agricoltura in particolare, con cui la FAI ha un canale sempre aperto di confronto e costruttiva collaborazione, in particolare quest’anno in cui, insieme alla Giornata Mondiale delle Api, la FAI celebra il 73° anno dalla propria fondazione.





