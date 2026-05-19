Federvini promuove il consumo responsabile

Oggi, presso il Centro Congressi dell’Università Sapienza di Roma, si è svolta la cerimonia conclusiva della quarta edizione di “Comunicare il consumo responsabile – Communication is Education”, progetto promosso da Federvini per sensibilizzare i giovani adulti, in particolare gli studenti universitari, alla cultura del consumo responsabile di bevande alcoliche attraverso il linguaggio della comunicazione contemporanea.

Con “Communication is Education”, Federvini consolida una rete che, nel corso degli anni, edizione dopo edizione, sta permettendo a imprese, Università e giovani talenti di collaborare insieme per promuovere una cultura del consumo responsabile fondata su consapevolezza, educazione e partecipazione attiva.

Nell’edizione attuale, gli studenti coinvolti sono stati circa 500, provenienti da diverse università italiane: Sapienza di Roma, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Torino, Luiss Business School di Milano e di Roma e Alta Scuola SMEA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Con l’indirizzo dei loro docenti, gli studenti hanno sviluppato proposte di campagne dedicate alla sensibilizzazione sul consumo responsabile di bevande alcoliche e in occasione della cerimonia di oggi, tre squadre formate da studenti di varie università sono state premiate per il progetto realizzato.

Chiara Soldati, Presidente del Centro di studio ed intervento per gli aspetti sociali del consumo di bevande alcoliche (CASA) di Federvini, ha affermato che: “Questa iniziativa rappresenta uno dei progetti sociali più significativi che Federvini ha sviluppato negli ultimi anni, perché unisce formazione, responsabilità e dialogo con le nuove generazioni. In un momento storico come quello attuale, in cui la tradizionale idea di responsabilità sociale d’impresa evolve e trova piena espressione nel più ampio concetto di sostenibilità, orientare i percorsi formativi in questa direzione rappresenta, per chi svolge il nostro mestiere, un dovere. La crescita costante del numero di Università e studenti coinvolti dimostra quanto sia forte l’interesse verso un approccio culturale al tema del consumo responsabile, fondato sulla consapevolezza e sulla qualità della comunicazione. Vedere centinaia di giovani confrontarsi con creatività e sensibilità su questi temi è un segnale estremamente positivo.”