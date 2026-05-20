Quaranta aziende f&b sostengono la transizione agroalimentare

SAI Platform, la Sustainable agriculture initiative, organizzazione globale che guida la transizione dell'industria alimentare e delle bevande verso un'agricoltura sostenibile e rigenerativa, ottiene il sostegno di 40 importanti aziende del settore alimentare e agricolo, tra cui Carlsberg, Diageo, FrieslandCampina e Mondelēz, che hanno firmato una dichiarazione d'intenti congiunta per ampliare l'agricoltura rigenerativa.

I firmatari si impegnano a sostenere il programma "Regenerating Together" della piattaforma SAI, progettato per aiutare le aziende a effettuare la transizione delle filiere alimentari verso l'agricoltura rigenerativa. La coalizione mira ad affrontare le sfide del sistema alimentare, tra cui il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e il degrado del suolo.

La dichiarazione rappresenta un passo significativo verso l'allineamento del settore sull'agricoltura rigenerativa, con firmatari che rappresentano vaste catene di approvvigionamento globali e diversi sistemi di produzione.

La dichiarazione riconosce che le sfide che i sistemi alimentari si trovano ad affrontare, tra cui il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il degrado del suolo, lo stress idrico e la pressione sui mezzi di sussistenza degli agricoltori, sono profondamente interconnesse.

Riconosce, inoltre, che un cambiamento sistemico non può essere raggiunto in isolamento e che solo attraverso la collaborazione si potrà ottenere la funzionalità dell'ecosistema, compresa la salute del suolo, la biodiversità, la gestione delle risorse idriche e la resilienza climatica, lungo tutta la catena del valore.

Il programma Regenerating Together (RTP) fornisce un quadro strutturato e pratico, progettato per aiutare la catena di approvvigionamento globale di alimenti e bevande nella transizione verso l'agricoltura rigenerativa.

Sviluppato con il contributo di agricoltori, agronomi, ONG e accademici, il programma definisce una serie di aree di impatto, risultati e indicatori condivisi, consentendo al contempo flessibilità per gli adattamenti locali. Attraverso la partecipazione al Programma, i firmatari si impegnano a lavorare collettivamente per sostenere la transizione verso l'agricoltura rigenerativa in modi credibili, scalabili e basati su contesti agricoli reali. SAI Platform ospiterà il lancio pubblico della prossima fase del Programma "Regenerating Together" nel giugno 2026, in occasione del suo prossimo evento annuale a Saskatoon, in Canada.

"Assicurarsi questo livello di supporto - spiega Dionys Forster, direttore generale di Sai platform - è un momento cruciale per trasformare l'agricoltura rigenerativa da ambizione ad azione. L'ampiezza e il calibro dei firmatari sono un chiaro segnale che il settore è pronto ad abbandonare gli approcci frammentari e a lavorare insieme per un cambiamento significativo. Il Programma 'Regenerating Together' è concepito per riunire il settore sull'agricoltura rigenerativa, ma soprattutto per essere sufficientemente flessibile da tenere conto dei contesti agricoli locali. Allineandosi su risultati e indicatori chiari, questa dichiarazione pone le basi per un progresso collaborativo, misurabile e scalabile, contribuendo a proteggere e rafforzare i sistemi agricoli per gli anni a venire".

Simon Boas Hoffmeyer, vicepresidente e responsabile globale per la sostenibilità e l'ESG del Gruppo Carlsberg, ha dichiarato che la collaborazione sarà essenziale per ampliare la resilienza delle filiere agricole. “Il quadro condiviso - dice Hoffmeyer - e gli standard comuni del programma Regenerating Together di SAI Platform offrono coerenza e credibilità, risultando al contempo pratici per il coinvolgimento di agricoltori e fornitori”.



